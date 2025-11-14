Quiénes son los picantes invitados a La Noche de Mirtha Legrand este sábado 15 de noviembre

fabiola yañez.jpg

La noche también contará con la presencia del conductor y notero Robertito Funes Ugarte. Su participación genera gran expectativa, ya que en los últimos meses fue protagonista de varios escándalos mediáticos, incluyendo cruces públicos con su colega Nancy Pazos y agresiones en la vía pública.

robertito funes.jpg

Finalmente, completarán la mesa destacados profesionales del periodismo: Claudio Savoia, con trayectoria en Radio Rivadavia y TN, y Mariana Arias, quien representa a medios como La Nación y CNN Radio. De este modo, la nueva velada en la mesa de Mirtha promete mucho debate y el abordaje de temas complejos que conciernen a todos los ciudadanos.

Embed - La Mesaza on Instagram: "Una gran #Mesaza nos espera este fin de semana junto a @mirthalegrand ! Estarán invitados Fabiola Yañez @claudiosavoiaok @robertito_funes y @mariaanaarias Imperdible" View this post on Instagram