Quiénes son los picantes invitados a La Noche de Mirtha Legrand este sábado 15 de noviembre
En una nueva emisión de su interesante ciclo, la diva sentará en su mesa a tres periodistas y una exprimera dama. Enterate quiénes son.
Con más de cinco décadas de trayectoria, Mirtha Legrand, la mítica "diva de los almuerzos", ha consolidado su fascinación y el respeto del público. A sus 98 años, la icónica conductora se mantiene "sólida en su rol de entrevistadora", gracias a su estilo incisivo y una habilidad innata para conseguir declaraciones trascendentales de sus invitados, siempre dispuesta a generar "instantes de confrontación".
Este sábado 15 de noviembre, desde las 21:30, la pantalla de El Trece mostrará a Mirtha nuevamente como capitana de su legendaria "mesaza" en una nueva edición de "La Noche de Mirtha". Se anticipa que la velada será "estelar", dado que se sentarán en la mesa tres periodistas y una exprimera dama.
Fiel a su probada fórmula, el programa apuesta por un "crisol de personalidades" que garantizará una cena rica en debate, revelaciones y momentos inesperados.
Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este sábado 15 de noviembre
En esta oportunidad, la diva tendrá una "mesaza" con una fuerte impronta política y mediática.
Entre los invitados se encuentra la ex primera dama, Fabiola Yáñez. Recién llegada de España, Yáñez compartirá la cena luego de emitir recientes declaraciones sobre su relación con el expresidente Alberto Fernández.
La noche también contará con la presencia del conductor y notero Robertito Funes Ugarte. Su participación genera gran expectativa, ya que en los últimos meses fue protagonista de varios escándalos mediáticos, incluyendo cruces públicos con su colega Nancy Pazos y agresiones en la vía pública.
Finalmente, completarán la mesa destacados profesionales del periodismo: Claudio Savoia, con trayectoria en Radio Rivadavia y TN, y Mariana Arias, quien representa a medios como La Nación y CNN Radio. De este modo, la nueva velada en la mesa de Mirtha promete mucho debate y el abordaje de temas complejos que conciernen a todos los ciudadanos.
