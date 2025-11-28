La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 29 de noviembre en El Trece
Con invitados de primer nivel, la anfitriona alista su próxima "mesaza", donde convergerán personalidades de la política, la actualidad y el espectáculo.
La inigualable Mirtha Legrand se prepara para nuevamente tomar el timón de su célebre "mesaza" este sábado 29 de noviembre, desde las 21:30 horas, por la pantalla de El Trece, con una nueva entrega de "La Noche de Mirtha".
Como suele hacer, la anfitriona convoca nuevamente a un variado grupo de personalidades que incluye referentes del periodismo, el espectáculo y la televisión. La diva mantiene su fórmula exitosa: asegurar una mesa con voces diversas que garanticen un debate enriquecedor, lleno de contenido y momentos inesperados.
Fiel a su rol de entrevistadora principal, se espera que la diva use su sagacidad y tono característico para profundizar en los temas más íntimos y, a veces, controvertidos de sus invitados, lo que invariablemente provoca esos momentos de tensión o sorpresas que son marca registrada de su programa.
La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 29 de noviembre
La primera invitada será Adriana Salgueiro, actriz, modelo y presentadora, que en la actualidad se mantiene activa en el teatro y la radio. También, estará presente Abel Pintos, el exitoso cantautor argentino que sigue deslumbrando a todos con su increíble talento musical y su sensibilidad en el escenario.
Por otro lado, asistirá este sábado Agustina Cherri, la joven pero legendaria actriz, que comenzó su carrera a la edad de 6 años. Tras debutar en un ciclo que conducía Flavia Palmiero, la artista saltó a la fama con su papel de "Mili" en "Chiquititas", el gran éxito de Cris Morena.
Finalmente, Mirtha recibirá al periodista deportivo Gastón Recondo, quien actualmente sigue conduciendo el programa Sportia en TyC Sports, al mismo tiempo que funge el mismo rol en el ciclo "¡Arriba, carajo!" por DSports Radio (FM 103.1).
De esta manera, se espera que sea una mesa muy enfocada en el arte, pero con las controversias de siempre cuando se toque la actualidad del país.
