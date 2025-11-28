La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 29 de noviembre en El Trece

Finalmente, Mirtha recibirá al periodista deportivo Gastón Recondo, quien actualmente sigue conduciendo el programa Sportia en TyC Sports, al mismo tiempo que funge el mismo rol en el ciclo "¡Arriba, carajo!" por DSports Radio (FM 103.1).

De esta manera, se espera que sea una mesa muy enfocada en el arte, pero con las controversias de siempre cuando se toque la actualidad del país.

