Christian Petersen reveló todos los detalles del accidente que sufrió en el volcán Lanín

En 2025, señaló Petersen en ese sentido, había enfrentado dificultades personales, entre ellas la muerte de un conocido. “Se había muerto un socio mío dos meses antes. Fue durísimo para toda la empresa y para mí personalmente. También tuve un tema en diciembre medio violento, con gente del sindicato que me amenazó con armas. Estaba reestresado. Y la verdad es que con todo eso se me hizo un combo medio depresivo. Además, yo a veces tengo un tema de ataque de pánico: cuando estoy con mucha gente mucho tiempo me agarra una cosa de querer estar a solas“, explicó.

“Me pasó que cuando subí al Lanín parecía la 9 de Julio. Sí tengo algo lindo para decirte es que cada grupo que pasaba era ‘¡chau, Petersen, suerte’. En el grupo éramos ocho: subieron siete por un lado y yo subí con un portador a solas, para tratar de hacer un poco de silencio. Pero cuando llego a la base había 40 personas y en la carpa éramos diez. Todo el mundo quería charlar de cocina, yo de las flores que había en el volcán. Y la verdad es que a la noche me agarró un poco de claustrofobia —dicen que te agarra un ataque de la montaña por la falta de aire—, y me quise bajar“.

Y así fue, con el permiso del guía, descendió al día siguiente, “corriendo, feliz”: “Quizás me puse demasiado al límite, quizás no me escuché. Tendría que haberme hecho un chequeo mejor al que me había hecho. Y ahora esto se suma al diagnóstico del Hospital Alemán: en la última tomografía computada apareció que estaba con neumonía. Y había estado en Brasil 20 días antes y me había agarrado una intoxicación, un posible zika o dengue. Con todo eso más el ataque de pánico y la montaña, caí”.

Tras bajar, le dijeron que “estaba acelerado”. Sin embargo, él no lo sintió así: “No sentí que estaba sobreexigido. Yo quería bajar, necesitaba bajar, así que bajé muy manija todo el camino. Después de una hora en la base, vino una ambulancia y me llevaron al hospital”.