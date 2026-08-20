La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana: quiénes son los invitados del fin de semana

En esta oportunidad, los invitados serán la periodista Carolina Amoroso, Beto Casella quien sigue cautivando a sus fanáticos cada noche, Belén Francese que vuelve a protagonizar en Calle Corrientes junto a Miguel Ángel Cherutti y Nito Artaza, y el Dr. Carlos Damin, quienes compartirán la cena con la conductora y protagonizarán una noche que promete conversaciones sobre actualidad, televisión y distintos temas de interés.