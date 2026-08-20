La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana: quiénes son los invitados del fin de semana
Los clásicos ciclos de El Trece ya tienen definidos a los famosos que se sentarán a la mesa durante el próximo fin de semana.
Los clásicos ciclos de El Trece ya tienen definidos a los famosos que se sentarán a la mesa durante el próximo fin de semana. Mirtha Legrand recibirá a cuatro invitados el sábado por la noche, mientras que Juana Viale hará lo propio el domingo al mediodía.
Quiénes se sentarán a la mesa de La Noche de Mirtha
El sábado 22 de agosto, desde las 21:30, Mirtha Legrand volverá a encabezar su tradicional mesa con una selección de figuras vinculadas al periodismo, el espectáculo y la salud.
En esta oportunidad, los invitados serán la periodista Carolina Amoroso, Beto Casella quien sigue cautivando a sus fanáticos cada noche, Belén Francese que vuelve a protagonizar en Calle Corrientes junto a Miguel Ángel Cherutti y Nito Artaza, y el Dr. Carlos Damin, quienes compartirán la cena con la conductora y protagonizarán una noche que promete conversaciones sobre actualidad, televisión y distintos temas de interés.
Quiénes son los invitados de Almorzando con Juana
Por su parte, Juana Viale estará al frente de una nueva edición de Almorzando con Juana el domingo 23 de agosto a las 13:45.
La conductora recibirá en su mesa a Alejandro Awada, Mercedes Oviedo, Brenda Asnicar, Laura Esquivel, que juntas llevan a cabo el "Amigas del Corazón World Tour" y Joaquín Ferreira. Los cinco invitados serán parte del tradicional almuerzo televisivo, donde habrá lugar para hablar de sus proyectos profesionales y compartir distintas experiencias de sus carreras.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario