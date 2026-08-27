Vuelve el Festival de Jazz de San Nicolás: cuándo es y quiénes se presentan
El Festival de Jazz de San Nicolás regresa en 2026 con una nueva edición que reunirá a destacados músicos y proyectos de la escena nacional.
La segunda edición del Festival de Jazz de San Nicolás se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026, con conciertos en distintos espacios de la ciudad bonaerense. La iniciativa busca consolidarse como una de las propuestas culturales de referencia de la región y repetir el éxito alcanzado durante su primera edición.
La programación de este año tendrá como uno de sus grandes atractivos a Escalandrum – Piazzolla 74, el reconocido grupo que combina jazz con la obra de Astor Piazzolla. También estará presente Julieta Rada Trío, mientras que Mariano Loiácono y Hernán Jacinto ofrecerán propuestas vinculadas a la música de Miles Davis.
El festival también contará con las actuaciones de Julia Moscardini Cuarteto, Argentum, Sebastián Peycere Trío y Pájaro de Fuego, además de diferentes proyectos integrados por músicos de San Nicolás y localidades cercanas.
Un festival de jazz con entrada gratuita
Uno de los principales atractivos del Festival de Jazz de San Nicolás 2026 será, nuevamente, el acceso libre y gratuito a los conciertos. La propuesta apunta a acercar el género a públicos diversos y convertir a la ciudad en un punto de encuentro para músicos y seguidores del jazz.
La primera edición, realizada en octubre de 2025, reunió a 67 músicos en 14 conciertos distribuidos en cinco espacios de San Nicolás. La respuesta del público fue uno de los motivos para darle continuidad al festival y avanzar con una segunda edición.
Miles Davis, una de las figuras homenajeadas
La programación de 2026 tendrá además una particularidad: este año se cumplen 100 años del nacimiento de Miles Davis, una de las figuras fundamentales de la historia del jazz. En ese contexto, tanto Mariano Loiácono como Hernán Jacinto presentarán propuestas relacionadas con el legado del músico estadounidense, sumando una de las líneas temáticas más importantes de esta edición.
Con una grilla que combina figuras reconocidas de la escena nacional, artistas locales y diferentes estilos dentro del jazz, el festival volverá a apostar por una programación amplia y de acceso gratuito.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario