Vuelve el Festival de Jazz de San Nicolás: cuándo es y quiénes se presentan

Festival de Jazz de San Nicolás

Miles Davis, una de las figuras homenajeadas

La programación de 2026 tendrá además una particularidad: este año se cumplen 100 años del nacimiento de Miles Davis, una de las figuras fundamentales de la historia del jazz. En ese contexto, tanto Mariano Loiácono como Hernán Jacinto presentarán propuestas relacionadas con el legado del músico estadounidense, sumando una de las líneas temáticas más importantes de esta edición.

Con una grilla que combina figuras reconocidas de la escena nacional, artistas locales y diferentes estilos dentro del jazz, el festival volverá a apostar por una programación amplia y de acceso gratuito.