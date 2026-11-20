La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana Viale: quiénes son los invitados de este fin de semana
Juana Viale encabezará ambas emisiones del sábado 21 y domingo 22 de noviembre con mesas con figuras de la política, el periodismo, la música y el espectáculo.
Con la llegada de un nuevo fin de semana largo, La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana ya tienen confirmadas sus listas de invitados para las emisiones del sábado 21 y el domingo 22 de noviembre por la pantalla de El Trece, ambos ciclos conducidos por Juana Viale.
Quiénes van a La Noche de Mirtha este sábado 21 de noviembre
El sábado desde las 22:30, la mesa nocturna apostará a un cruce entre la actualidad diplomática, el análisis político y el mundo del espectáculo con cuatro invitados de peso:
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Pablo Quirno: el Canciller de la República Argentina repasará la agenda internacional del Gobierno y los principales ejes de la política exterior.
Ignacio Ortelli: el periodista analizará el escenario político y económico nacional.
Robertito Funes Ugarte: el conductor y cronista aportará su mirada sobre la actualidad y el mundo del entretenimiento.
Rocío Marengo: la modelo y actriz compartirá detalles de su presente personal y profesional.
Los invitados de Almorzando con Juana el domingo 22 de noviembre
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Por su parte, el domingo a partir de las 14:00, Juana Viale encabezará la tradicional mesaza del mediodía con una propuesta más distendida enfocada en la música, la televisión y el entretenimiento:
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Mario Massaccesi: el periodista y conductor hablará sobre su actualidad laboral y sus proyectos personales.
Marcela Morelo: la reconocida cantante repasará los grandes éxitos de su carrera y su presente artístico.
Sofía "Jujuy" Jiménez: la modelo y conductora contará sus novedades profesionales.
Adrián Lacroix: el ilusionista sorprenderá a los comensales con su talento en la mesa.
Participación especial: el envío contará además con la presencia de Pache y Plumis.
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