La novela suma un nuevo capítulo: Mauro Icardi volverá a denunciar a Wanda Nara

wanda, la china e icardi

Yanina Latorre, la encargada de actualizar cada capítulo de esta novela que tiene como protagonista a Wanda Nara y Mauro Icardi y como coestrella a la China Suárez, volvió a hablar en su cuenta de Instagram. Allí fue donde actualizó cada detalle y contó un nuevo escándalo: se vienen nuevas denuncias contra la influencer.

En sus historias, Yanina explicó: "Volviendo a lo que nos atañe... Hoy arrancan las denuncias contra Wanda por desobediencia (no entregó a las chicas el 15) y piden la restitución de las niñas".

historia yanina latorre

Luego, en otra historia, añadió: "Wanda en principio decía que las devolvía el 21 (o sea mañana), ella cuenta 15 días desde el 6 (amo que tenga su propia justicia)".

"A todo esto Wanda todavía no tiene abogado civilista, rajaron a Rosenfeld y todavía no hay abogado. Pidieron presupuestos... no contestaron todavía", continuó en otra publicación. Después de esto afirmó que, por el momento, se encuentra en un almuerzo por lo que continuará actualizando el escándalo en un tiempo.

historia yanina latorre

Hay que destacar que, desde que comenzó este triángulo amoroso con niños de por medio, Latorre siempre ha dado las primicias de lo que sucede con los protagonistas de la historia. De hecho, fue ella quien ayer, antes de la celebración del cumpleaños de Francesca Icardi, contó una nueva discusión entre Icardi - Nara y la China Suárez.