Los mensajes que Oscar González Oro publicó antes de morir y que volvieron a cobrar sentido

El mensaje de junio de 2025 que generó preocupación

Otro episodio que volvió a instalar interrogantes ocurrió el 4 de junio de 2025. En ese momento, el periodista Luis Bremer había contado al aire de A la tarde, por América, que González Oro atravesaba una situación familiar compleja.

Poco después, el conductor publicó una serie de frases en sus historias de Instagram que rápidamente fueron interpretadas como un posible mensaje personal. “Abraza fuerte, porque el último abrazo no avisa. Saca tiempo, porque la última reunión familiar no avisa; acepta esa invitación, porque el último café no avisa; haz esa sobremesa, porque la última comida juntos no avisa; besa con el alma, porque el último beso no avisa”, decía una parte del texto.

La publicación continuaba con una reflexión similar: “Perdona rápido, porque la última discusión no avisa; ama sin medida, porque el último ‘te amo’ no avisa; responde esa llamada, porque el último ‘ring’ no avisa. Lo que tengas pendiente, lo que te falte por hacer… ¡hazlo! Porque la última vez, no avisa”.

El contenido generó preocupación entre sus seguidores, especialmente porque se conocía que González Oro había atravesado distintos problemas de salud y porque ya había realizado anteriormente publicaciones vinculadas con la muerte.

González Oro aclaró que estaba bien

Ante la repercusión de esas historias, el propio periodista decidió llevar tranquilidad y explicó que las frases que publicaba en sus redes no necesariamente reflejaban su situación personal. “Estoy muy bien. No todo lo que publico tiene que ver conmigo. La mayoría son frases de gente a la cual admiro. Gracias”, escribió.

La aclaración fue importante porque las publicaciones habían sido relacionadas inmediatamente con una posible despedida o con un deterioro de su estado de salud. De esa manera, González Oro dejó en claro que sus redes también funcionaban como un espacio donde compartía textos y pensamientos de otras personas que le resultaban significativos.

“Estoy cerca de mi ocaso”: otra reflexión que volvió a circular

Meses después, en enero de 2026, el periodista volvió a publicar una frase que generó repercusión. “Estoy cerca de mi ocaso. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debés, vida, estamos en paz”, escribió. El mensaje volvió a ser leído por muchos seguidores como una reflexión relacionada con el final de su vida.

La elección de palabras, especialmente la referencia al “ocaso” y al cierre de una etapa, provocó nuevas especulaciones. Sin embargo, tampoco en esa oportunidad existió una confirmación pública de que se tratara de un anuncio sobre su estado de salud.