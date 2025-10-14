Juega la Selección Argentina: ¿se suspende MasterChef Celebrity en su segunda emisión?
El certamen que evalúa la destreza de los famosos en la cocina regresó a la pantalla de Telefe, con promesa de ser furor. Enterate qué pasa este martes.
El estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe) tomó la posta justo después de la final de La Voz Argentina, logrando posicionarse como el programa más visto de la televisión argentina este lunes.
Wanda Nara, al frente del reality, dio inicio al ciclo con entusiasmo: “Las cocinas vuelven a llenarse de estrellas, de confidencias y de mucho glamour. Son 24 celebridades, un mundo de sorpresas que vamos a descubrir cada noche, y no tengo dudas, nos vamos a sorprender”, para dar comienzo a una nueva temporada.
Cabe señalar que, en esta nueva edición, participan Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leones, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evagelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodriguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valenina Cervantes.
Y, como no podía ser de otra manera, el trío de jurados compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis volvió más recargado que nunca para evaluar a las celebridades.
¿Se suspende MasterChef Celebrity en su segunda emisión?
Lo cierto es que la Selección Argentina disputa este martes un amistoso con Puerto Rico, desde las 21 horas. Los derechos de transmisión están en manos de Telefe, por lo que primero se emitirá el partido y luego saldrá al aire una nueva emisión del certamen de cocina.
Cómo y a qué hora ver MasterChef Celebrity
La segunda emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este martes, desde las 23 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.
