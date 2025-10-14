Juega la Selección Argentina: ¿se suspende MasterChef Celebrity en su segunda emisión?

¿Se suspende MasterChef Celebrity en su segunda emisión?

Lo cierto es que la Selección Argentina disputa este martes un amistoso con Puerto Rico, desde las 21 horas. Los derechos de transmisión están en manos de Telefe, por lo que primero se emitirá el partido y luego saldrá al aire una nueva emisión del certamen de cocina.

seleccion argentina messi

Cómo y a qué hora ver MasterChef Celebrity

La segunda emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este martes, desde las 23 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.