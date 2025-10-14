En su casa y con familia: así fue la verdadera reacción de Nicolás Behringer al ganar La Voz Argentina

Nico Occhiato reveló por qué grabaron la final de La Voz Argentina

Ante las críticas de los espectadores, Nico Occhiato abordó el tema en su programa Nadie Dice Nada (Luzu), explicando que la decisión de grabar la final y dividirla en dos días se debió a problemas de agenda de los jurados.

El canal optó por esta modalidad, lo que obligó a filmar los cuatro resultados posibles y, para muchos, le restó emoción y credibilidad al no revelar los porcentajes de votación del público. De hecho, solo se anunció al ganador al aire; el segundo, tercer y cuarto puestos fueron informados posteriormente en las redes oficiales del programa.

Según relató el conductor en la noche del lunes 13 de octubre, la necesidad del canal de prolongar la duración del reality fue la causa principal. "Nunca es así la final de La Voz pero el canal tenía la necesidad de que el programa estuviera un mes más", manifestó Occhiato. Esta extensión chocó con los compromisos de las figuras del jurado.

"Entonces, en esa necesidad, la agenda de todos los jurados no daba para que ayer podamos estar en vivo. La final debería haber sido hace un mes, entonces sucedió eso", explicó.

FINAL GRABADA LA VOZ

Occhiato se refirió a las críticas de los espectadores, intentando justificar el proceso. "Lo cuento para que se entienda el porqué de la poca emoción para un laburo que se hizo muy groso", comentó. Pese a las críticas, defendió la calidad de la producción: "Porque para que ese programa salga al aire, de verdad es una producción de la concha de la lora porque es un programón y fue un éxito de punta a punta y fue espectacular. Se grabó cuatro veces, por eso la poca emoción".

Además, el conductor incluso reveló un detalle logístico que demuestra la dificultad de la grabación: no pudieron tirar papelitos de celebración por el tiempo que tardaba en limpiarse el escenario cada vez que debían filmar un nuevo posible final.