La palabra de Pampita tras la filtración de los escandalosos audios de la China Suárez: "No me gusta..."

"Yo la odio y no tengo problema en decirlo. Está mal el odio, pero es la única persona por la que realmente siento odio. Me ha hecho sufrir mucho y me mintió. No me hago la buena, pero tengo la conciencia tranquila. Es lo más malo que conocí", se escucha en uno de los audios de la actriz, reflotados esta semana.

Lo cierto es que Pampita fue consultada por esto y, fiel a su estilo, decidió alejarse del conflicto: "Todo re bien, pude hablar con ella (Wanda), también pude hablar con Eugenia, y yo tengo re buena onda con las dos", comenzó diciendo.

Y agregó: "No me gusta andar metida en ningún lío que no me corresponda, así que con las dos dije lo mismo, que tengo buena onda, que no quiero tener problemas, que estoy en otra etapa de mi vida, que no me engancho con nada".

pampita sobre chats china.mp4

Así fue el encuentro de Pampita con la China en medio de la guerra Wanda-Icardi

Pampita y la China Suárez demostraron que toda su guerra quedó en el pasado. Hace ya varios años que ambas, quienes tienen hijos con Vicuña que son hermanos, demostraron que mantienen un buen vínculo, especialmente por el bien de sus hijos. Y así lo volvieron a dejar en claro en las últimas horas.

Esto es porque la actriz y la modelo se encontraron en un evento en la inauguración de un local en un shopping de Palermo. Allí, frente a las cámaras, se abrazaron con mucho amor, sonrieron, se besaron cariñosamente y hasta posaron juntas para distintas fotos. Por lo que, sin dudas, este encuentro cariñoso difiere mucho de las palabras que se pudieron haber dicho entre 2015 y 2018.

china suarez pampita