La película de acción que rompe récords en Netflix y se convierte en la más vista de todas
Estrenada el último año en la plataforma de streaming, esta producción tiene una duración que ronda los 120 minutos. Los detalles en la nota.
Durante el último tiempo, las diferentes plataformas de streaming, ya sean Netflix, HBO o Disney +, se destacaron por incorporar en su catálogo diferentes películas y series de acción y suspenso. Lo cierto es que estas producciones se volvieron las favoritas de los usuarios, ya que cuentan con giros e historias atrapantes.
Una de las películas más elegidas se encuentra en Netflix y es "Equipaje de mano", estrenada en el 2024 en la plataforma de streaming. Además, su duración ronda 120 minutos y es perfecta para verla durante el fin de semana, ya sea acompañado por amigos, pareja o familiares.
Con la participación estelar de Taron Egerton y Sofía Carson y la dirección de Jaume Collet-Serra, este film de gran nivel es una de las películas más vistas desde su estreno en la plataforma, superando ampliamente las expectativas de los cinéfilos.
De qué trata "Equipaje de mano"
La historia sigue a Ethan Kopek, un agente de seguridad aeroportuaria en Los Ángeles, que esperaba un día tranquilo de trabajo la víspera de Navidad. Pero todo cambia cuando un pasajero muy extraño intenta manipularlo para que permita que un paquete peligroso suba a un avión.
Lo que parecía un turno rutinario y aburrido se convierte en un juego tenso de inteligencia y presión, donde Ethan debe decidir entre seguir las reglas y proteger a los demás pasajeros o ceder ante las amenazas de este extraño viajero, que puede escalar a un desastre evitable en Navidad.
Reparto de "Equipaje de mano"
- Taron Egerton como Ethan Kopec
- Sofía Carson como Nora Parisi
- Jason Bateman como Traveler
- Danielle Deadwyler como Elena Cole
- Theo Rossi como Watcher
Tráiler de "Equipaje de mano"
