Netflix: el thriller de Juan José Campanella que esconde un secreto y todos quieren ver

En el catálogo de Netflix no faltan producciones que generan furor en cuestión de días, pero pocas logran destacarse con tanta fuerza como este proyecto dirigido por Juan José Campanella, uno de los directores más reconocidos del cine argentino. Su llegada a la plataforma fue un verdadero boom: en apenas unas horas comenzó a escalar en el ranking de lo más visto y desde entonces se mantiene entre las favoritas del público.