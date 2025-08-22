Netflix: el thriller de Juan José Campanella que esconde un secreto y todos quieren ver
Un misterio atrapante, una dirección impecable y una historia que mezcla drama con lo sobrenatural. Con solo 16 capítulos, esta serie creada por Juan José Campanella se convirtió en una de las más comentadas de Netflix.
En el catálogo de Netflix no faltan producciones que generan furor en cuestión de días, pero pocas logran destacarse con tanta fuerza como este proyecto dirigido por Juan José Campanella, uno de los directores más reconocidos del cine argentino. Su llegada a la plataforma fue un verdadero boom: en apenas unas horas comenzó a escalar en el ranking de lo más visto y desde entonces se mantiene entre las favoritas del público.
La serie es una coproducción internacional que une talentos de Argentina, México y España. Este cruce de culturas le da una identidad particular, con un relato que combina lo mejor del suspenso latinoamericano con el pulso dramático europeo. No sorprende que la crítica la haya catalogado como “una de las obras más intensas” de los últimos años.
Además, cumple con una característica que los suscriptores de Netflix valoran cada vez más: ser breve, intensa y atrapante. Con dos temporadas y un total de 16 capítulos, ofrece una historia compacta que no da respiro, perfecta para maratonear en pocos días. Campanella supo construir un thriller distinto, que se diferencia de otras propuestas de la plataforma gracias a sus tintes sobrenaturales y un guion cargado de tensión.
De qué trata "Los enviados"
La sinopsis oficial de Netflix revela que la trama sigue a dos sacerdotes enviados por el Vaticano a México para verificar supuestos milagros realizados por un clérigo. Lo que comienza como una misión de rutina se transforma rápidamente en una experiencia inquietante, cuando descubren que la comunidad donde viven esconde secretos oscuros y verdades perturbadoras.
El relato combina lo religioso con el misterio y plantea preguntas profundas sobre la fe, el poder y la corrupción. Cada episodio aporta una nueva capa de intriga, llevando al espectador a un final que no deja indiferente.
Reparto de "Los enviados"
Miguel Ángel Silvestre como Simón Antequera
Luis Gerardo Méndez como Pedro Salinas
Marta Etura como Pilar
Susi Sánchez como Franca
Cristina Marcos como Anabel
Marta Castellví
Miguel Rodarte
Assira Abbate
Irene Azuela
Charo Zapardiel
Tráiler de "Los enviados"
