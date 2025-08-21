Sofía "Jujuy" Jiménez compartió su casting para "En el Barro" y sus seguidores la liquidaron
A través de su Instagram, la modelo compartió el casting que hizo para la serie recientemente estrenada en Netflix.
Con la emoción a flor de piel, Sofía "Jujuy" Jiménez sorprendió al compartir en sus redes sociales el casting que realizó para formar parte de "En el Barro", la nueva serie carcelaria de Netflix producida por Sebastián Ortega, estrenada hace apenas una semana.
"Que fuerte ver este material sin morirme de vergüenza. Yo también hice el casting para el 'serión' En el barro, me da mucha ternura ver a esa Sofi intentándolo", escribió la influencer en una publicación de Instagram, donde compartió los videos de su prueba interpretando distintas escenas.
"Ni idea si estuvo bien o mal, honestamente ese no es punto, (igual obvio nos podemos reír). La clave acá fue decir que 'siiiii', más allá de cualquier prejuicio, miedo o lo que sea negativo que me generaba la situación. Hoy lo veo y me río, y pienso, qué caradura ¿no? Pero al mismo tiempo siento que está buenísimo mostrar en las redes una de las tantas veces que me dijeron que no! Y sin embargo, lo sigo intentando, sigo yendo atrás de lo que dicta mi corazón", expresó la modelo con total honestidad.
Más adelante, se refirió al proceso de grabación y a los desafíos que implicó ponerse en la piel de un personaje ajeno a su zona de confort: "No entienden los nervios que me generó grabar estas escenas. Párrafo aparte para la Pilus que me ayudó un montón a crear un personaje que claramente no estoy acostumbrada a hacer. Pero sí que en esta vida me acostumbré a decir que sí a cada nuevo desafío, a decir que sí cada vez que algo me mueve tanto por dentro".
Además, reflexionó sobre la cara oculta del trabajo frente a cámara:"Los que vivimos de las pantallas pasamos por millones de situaciones que ni se imaginan. Por lo general, se ve siempre lo lindo, y es una locura todo lo que hay detrás de poner el cuerpo, la mente y sobre todo el alma en cada rol que nos toque encarar. Y lejos de victimizarme, me enorgullece cada pasito (aunque sean chiquitos y no se vean) que voy dando en este hermoso juego de la vida que tanto amo".
Finalmente, dejó un mensaje inspirador para sus seguidores: "Así que ya saben, anímense a decir que sí a cada cosa que los mueva mucho por dentro, sin importar el resultado, sin expectativas, simplemente ocupándose de dar lo mejor que tengan por dentro y disfrutar cada segundo. La vida es una babys, los amo".
Según trascendió, Jujuy habría audicionado para el papel de Marina, una joven que llega a la prisión La Quebrada acusada de homicidio premeditado, rol que finalmente fue interpretado por Valentina Zenere.
Los comentarios destrozando a Sofía Jujuy Giménez luego de compartir su casting para "En el Barro"
La modelo decidió hace público su casting para la serie "En el Barro", y tuvo comentarios de vario tipo, pero como lo es en estos casos predominaron los negativos: "Hay que estudiar teatro, y si ya estudias teatro, hay que dejar de estudiar teatro", "actuación se estudia si el don no vino naturalmente", "como actora se muere de hambre menos mal no la llamaron" son solo alguno de los comentarios, ah, también cayó Esteban Lamothe en la volteada haciendo hincapié en que él actúa mejor.
