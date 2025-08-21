Sofía "Jujuy" Jiménez compartió su casting para "En el Barro" y sus seguidores la liquidaron

Finalmente, dejó un mensaje inspirador para sus seguidores: "Así que ya saben, anímense a decir que sí a cada cosa que los mueva mucho por dentro, sin importar el resultado, sin expectativas, simplemente ocupándose de dar lo mejor que tengan por dentro y disfrutar cada segundo. La vida es una babys, los amo".

Según trascendió, Jujuy habría audicionado para el papel de Marina, una joven que llega a la prisión La Quebrada acusada de homicidio premeditado, rol que finalmente fue interpretado por Valentina Zenere.

Según trascendió, Jujuy habría audicionado para el papel de Marina, una joven que llega a la prisión La Quebrada acusada de homicidio premeditado, rol que finalmente fue interpretado por Valentina Zenere.

Awww que fuerte ver este material sin morirme de vergüenza Yo tmb hice el casting para el serion "el barro", me da mucha ternura ver a esa sofi intentándolo . Ni idea si estuvo bien o mal, honestamente ese no es punto, (igual obvio nos podemos reír ) la clave acá fue decir que siiiii, más allá de cualquier prejuicio, miedo, o lo que sea negativo que me generaba la situación. Hoy lo veo y me río, y pienso, que caradura no? pero al mismo tiempo siento que está buenísimo mostrar en las redes una de las tantas veces que me dijeron que no! Y sin embargo lo sigo intentando, sigo yendo atrás de lo que dicta mi cora, que por supuesto, seguiré sosteniendo, mi gran GPS Esto fue hace un año, estaba con la Pilus en mis vacaciones en México, post temporada de teatro con Permitidos, una obra que amé hacer y se ve que quedé embalada con el rol de actriz me llegó la oportunidad a través de @tpagencia que confío en mi y me animó a intentarlo! Eeeeeeuuu, no entienden los nerviooooooos que me genero grabar estas escenas párrafo aparte para la Pilus que me ayudó un montooooon a crear un personaje que claramente no estoy acostumbrada a hacer, pero si que en esta vida, me acostumbre a decir que si a cada nuevo desafío, a decir que SIIII, cada vez que algo me mueve tanto por dentro!!! Gracias @sofimorandi por ser inspiración y compartir el tuyo ayer, me hiciste acordar del mío . Los que vivimos de las pantallas pasamos por millones de situaciones que niiiii se imaginan!!! Por lo general se vean siempre lo lindo, y es una locura todo lo que hay detrás de poner el cuerpo, la mente y sobre todo el alma en cada rol que nos toque encarar, y lejos de victimizarme, me enorgullece cada pasito (aunque sean chiquitos y no se vean) que voy dando en este hermoso juego de la vida que tanto amo! Asi que ya saben, ANÍMENSE a decir que siiiiii a cada cosa que los mueva mucho por dentro, sin importar el resultado, sin espectativas, SIMPLEMENTE OCUPÁNDOSE DE DAR LO MEJOR QUE TENGAN DENTRO Y DISFRUTAR CADA SEGUNDO! LA VIDA ES UNA BABYYYYYS, los amooooooo!

Los comentarios destrozando a Sofía Jujuy Giménez luego de compartir su casting para "En el Barro"

La modelo decidió hace público su casting para la serie "En el Barro", y tuvo comentarios de vario tipo, pero como lo es en estos casos predominaron los negativos: "Hay que estudiar teatro, y si ya estudias teatro, hay que dejar de estudiar teatro", "actuación se estudia si el don no vino naturalmente", "como actora se muere de hambre menos mal no la llamaron" son solo alguno de los comentarios, ah, también cayó Esteban Lamothe en la volteada haciendo hincapié en que él actúa mejor.