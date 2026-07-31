La película argentina basada en un superventas que se convirtió en la gran revelación
La nueva joya de HBO Max es una película argentina inspirada en un exitoso bestseller que se convirtió en una de las grandes sorpresas de 2026.
Entre los estrenos más destacados de HBO Max aparece una película argentina que logró posicionarse como una de las grandes revelaciones de 2026. Se trata de La virgen de la Tosquera, una producción inspirada en el exitoso libro Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enríquez, cuya adaptación recibió elogios por trasladar con fidelidad el universo de la reconocida escritora.
La historia transcurre durante un verano sofocante de comienzos de los años 2000 y sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas que comparten una intensa fascinación por Diego. Sin embargo, todo cambia cuando el joven inicia una relación con Silvia, una mujer de 26 años cuya personalidad despierta curiosidad e inquietud en el grupo.
Convencida de que puede recuperar la atención de Diego, Natalia recurre a la ayuda de su abuela Rita para realizar un ritual basado en prácticas populares.
Aunque el hechizo no produce el efecto esperado, la trama toma un giro inesperado cuando los personajes comienzan a frecuentar los alrededores de la Tosquera, un misterioso paraje con una laguna escondida que se convierte en el escenario de sucesos cada vez más extraños.
Con el paso de los días, el clima del verano se vuelve más inquietante y la realidad empieza a mezclarse con lo sobrenatural. Disponible en HBO Max, La virgen de la Tosquera adapta varios relatos del libro Los peligros de fumar en la cama y se consolida como una de las propuestas argentinas más destacadas del catálogo de la plataforma.
De qué trata La virgen de la Tosquera
La película argentina La virgen de la Tosquera, disponible en HBO Max, está ambientada en el complejo escenario social de la crisis de 2001. La historia transcurre entre imágenes de una época marcada por los carritos de cartoneros, la televisión de Susana Giménez y la llegada de los primeros espacios de chat como el recordado ICQ.
En ese contexto aparece Natalia, interpretada por Dolores Oliverio, una adolescente que atraviesa el abandono de sus padres y vive junto a su abuela Rita en una zona del conurbano bonaerense. En medio de un entorno difícil, la joven comienza un proceso de descubrimiento personal y de búsqueda de su propia identidad.
A lo largo de la película, Natalia comparte sus experiencias con sus amigas Mariela y Josefina mientras intenta atravesar diferentes desafíos propios de la adolescencia. Entre ellos aparecen sus primeros acercamientos al amor, la exploración de nuevas experiencias y el deseo de conquistar a Diego, su amigo de toda la vida, interpretado por Agustín Sosa.
La llegada de Silvia, encarnada por Fernanda Echevarría, modifica por completo la dinámica del grupo. La joven adulta logra llamar la atención de Diego y acerca a Natalia y sus amigas a un universo desconocido vinculado con las drogas y la vida nocturna, alterando la rutina de un conurbano marcado por el calor, la incertidumbre y las tensiones sociales.
Reparto de La virgen de la Tosquera
- Dolores Oliverio como Natalia
- Luísa Merelas como Rita
- Fernanda Echevarría como Silvia
- Agustín Sosa como Diego
- Isabel Bracamonte
- Candela Flores
- Víctor López
- Dady Brieva
Trailer de La virgen de la Tosquera
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