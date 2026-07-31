 La película argentina basada en un superventas que se convirtió en la gran revelación

De qué trata La virgen de la Tosquera

La película argentina La virgen de la Tosquera, disponible en HBO Max, está ambientada en el complejo escenario social de la crisis de 2001. La historia transcurre entre imágenes de una época marcada por los carritos de cartoneros, la televisión de Susana Giménez y la llegada de los primeros espacios de chat como el recordado ICQ.

En ese contexto aparece Natalia, interpretada por Dolores Oliverio, una adolescente que atraviesa el abandono de sus padres y vive junto a su abuela Rita en una zona del conurbano bonaerense. En medio de un entorno difícil, la joven comienza un proceso de descubrimiento personal y de búsqueda de su propia identidad.

A lo largo de la película, Natalia comparte sus experiencias con sus amigas Mariela y Josefina mientras intenta atravesar diferentes desafíos propios de la adolescencia. Entre ellos aparecen sus primeros acercamientos al amor, la exploración de nuevas experiencias y el deseo de conquistar a Diego, su amigo de toda la vida, interpretado por Agustín Sosa.

La llegada de Silvia, encarnada por Fernanda Echevarría, modifica por completo la dinámica del grupo. La joven adulta logra llamar la atención de Diego y acerca a Natalia y sus amigas a un universo desconocido vinculado con las drogas y la vida nocturna, alterando la rutina de un conurbano marcado por el calor, la incertidumbre y las tensiones sociales.

Reparto de La virgen de la Tosquera

Dolores Oliverio como Natalia

Luísa Merelas como Rita

Fernanda Echevarría como Silvia

Agustín Sosa como Diego

Isabel Bracamonte

Candela Flores

Víctor López

Dady Brieva

Trailer de La virgen de la Tosquera