En qué plataforma de streaming ver "Spider-Man": todas las opciones

Spider-Man: De regreso a casa (2017): El inicio de la era Holland dentro del Universo Cinematográfico de Marvel se puede encontrar en plataformas como HBO Max .

Spider-Man: Lejos de casa (2019): Las vacaciones escolares de Peter por Europa están disponibles en el catálogo de Netflix .

Spider-Man: Sin camino a casa (2021): El aclamado evento multiversal rota habitualmente entre opciones como Prime Video (según disponibilidad geográfica en la región).

Las sagas anteriores y el multiverso animado

La trilogía de Tobey Maguire (Spider-Man 1, 2 y 3): Los clásicos dirigidos por Sam Raimi suelen encontrarse disponibles en plataformas como HBO Max .

Las películas de Andrew Garfield (El Sorprendente Hombre Araña 1 y 2): Las entregas protagonizadas por Garfield forman parte de las rotaciones de catálogos en HBO Max .

Trilogía animada (Un nuevo universo / A través del Spider-Verso): Las aclamadas cintas animadas centradas en Miles Morales se pueden disfrutar principalmente en HBO Max, Disney+ y Netflix.

Todo lo que hay que saber de "Spider-Man: Un nuevo día"

Cuándo se estrena:

La llegada de la nueva cinta de Marvel a las salas de cine de todo el mundo ya tiene un día marcado en el calendario oficial. La fecha de estreno confirmada para el lanzamiento de la película es el 29 de julio en todos los cines de Argentina.

Sinopsis oficial de la película

La trama de esta entrega ubica al protagonista en un escenario completamente modificado tras los eventos que borraron su identidad de la memoria colectiva.

“Es un nuevo día para Peter Parker”, reza la sinopsis. “Luchar contra el crimen a tiempo completo como Spider-Man en un mundo que no lo recuerda, y la presión de ver a sus viejos amigos seguir adelante sin él provoca un cambio en Peter que tal vez no tenga el poder de controlar”.

Asimismo, el comunicado oficial profundiza en la amenaza inédita que deberá enfrentar la ciudad y el costo personal que implicará este nuevo desafío para el arácnido: “Pero esa transformación también podría ser lo único que pueda detener una nueva y estremecedora amenaza para la ciudad y sus seres queridos: un poderoso villano que nadie puede ver” , continúa la descripción oficial de la película.

“Puede que el mundo haya olvidado a Peter Parker, pero él no los ha olvidado a ellos”.