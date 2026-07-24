HBO Max: la película llena de sangre, acción y humor turbio que te va a fascinar

Dentro del panorama actual del cine de terror y las producciones pensadas para streaming, "Te van a matar" apuesta por combinar elementos de distintas películas de acción y horror. La propuesta de Kirill Sokolov busca mezclar la estética de venganza de "Kill Bill", la brutalidad de "Hostel" y el ritmo explosivo de "John Wick", incorporando combates intensos, escenas sangrientas y una violencia exagerada. Sin embargo, esa comparación también deja en evidencia sus limitaciones, ya que la película no alcanza la potencia visual ni la construcción narrativa de sus principales influencias.

Uno de los aspectos más discutibles del film es la manera en que combina terror y humor negro. La dirección intenta encontrar un punto medio entre el horror más crudo y los momentos de comedia, pero ese equilibrio no siempre funciona. Algunas situaciones que buscan generar gracia terminan resultando extrañas o desubicadas frente al exceso de sangre y escenas deliberadamente exageradas, lo que afecta por momentos la tensión de la historia.

Aunque su argumento no resulta especialmente novedoso, su estructura funciona y mantiene un ritmo constante. Sokolov apuesta por una narración directa, sin demasiadas vueltas, y encuentra un gran apoyo en el carisma de Zazie Beetz y en la presencia de Patricia Arquette, dos figuras que logran sostener el interés durante todo el recorrido.

En definitiva, "Te van a matar" no busca convertirse en una película histórica dentro del género, pero sí cumple con una misión concreta: entretener. Para quienes pasan largos minutos explorando el catálogo de HBO Max sin decidir qué ver, esta producción ofrece una combinación simple y efectiva de acción, terror, violencia y entretenimiento para disfrutar sin demasiadas pretensiones.

Reparto de Te van a Matar

Zazie Beetz

Myha'la Herrold

Patricia Arquette

Paterson Joseph

Tom Felton

Heather Graham

Angus Sampson

James Remar

Trailer de Te van a Matar