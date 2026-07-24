HBO Max: la película llena de sangre, acción y humor turbio que te va a fascinar
La nueva película "Te van a matar" llegó a HBO Max, conquistó a los suscriptores y ya figura entre los títulos más vistos de la plataforma.
HBO Max sumó recientemente a su catálogo la película "Te van a matar", un thriller protagonizado por Zazie Beetz y dirigido por Kirill Sokolov, reconocido por su trabajo en producciones como "IT". La cinta también cuenta con la participación del argentino Andy Muschietti como productor, una presencia destacada detrás de esta propuesta cargada de acción y violencia.
La película presenta una historia marcada por el caos y el derramamiento de sangre dentro de un edificio dominado por fuerzas oscuras. Aunque no apunta a convertirse en una obra histórica del cine, ofrece una experiencia directa y entretenida durante sus 95 minutos de duración, ideal para quienes buscan una opción rápida dentro del amplio catálogo de películas de HBO Max.
Para los usuarios que pasan demasiado tiempo recorriendo opciones antes de elegir qué mirar, "Te van a matar" aparece como una alternativa concreta: una producción intensa, dinámica y pensada para disfrutar sin demasiadas vueltas.
De qué trata Te van a Matar
La historia de "Te van a matar" sigue a una joven que acaba de salir de prisión, interpretada por Zazie Beetz, y que intenta comenzar una nueva etapa para reconstruir su vida y recuperar el vínculo con su hermana menor. En busca de una oportunidad laboral, acepta un puesto como empleada doméstica en un exclusivo y enigmático edificio de Nueva York. Lo que inicialmente parece un trabajo sencillo y atractivo por su buena paga termina convirtiéndose en una experiencia aterradora.
Para poder salir con vida, deberá atravesar una noche de violencia extrema y enfrentarse a un grupo de fanáticos dispuestos a todo, donde cada nuevo piso representa un desafío más peligroso.
Dentro del panorama actual del cine de terror y las producciones pensadas para streaming, "Te van a matar" apuesta por combinar elementos de distintas películas de acción y horror. La propuesta de Kirill Sokolov busca mezclar la estética de venganza de "Kill Bill", la brutalidad de "Hostel" y el ritmo explosivo de "John Wick", incorporando combates intensos, escenas sangrientas y una violencia exagerada. Sin embargo, esa comparación también deja en evidencia sus limitaciones, ya que la película no alcanza la potencia visual ni la construcción narrativa de sus principales influencias.
Uno de los aspectos más discutibles del film es la manera en que combina terror y humor negro. La dirección intenta encontrar un punto medio entre el horror más crudo y los momentos de comedia, pero ese equilibrio no siempre funciona. Algunas situaciones que buscan generar gracia terminan resultando extrañas o desubicadas frente al exceso de sangre y escenas deliberadamente exageradas, lo que afecta por momentos la tensión de la historia.
Aunque su argumento no resulta especialmente novedoso, su estructura funciona y mantiene un ritmo constante. Sokolov apuesta por una narración directa, sin demasiadas vueltas, y encuentra un gran apoyo en el carisma de Zazie Beetz y en la presencia de Patricia Arquette, dos figuras que logran sostener el interés durante todo el recorrido.
En definitiva, "Te van a matar" no busca convertirse en una película histórica dentro del género, pero sí cumple con una misión concreta: entretener. Para quienes pasan largos minutos explorando el catálogo de HBO Max sin decidir qué ver, esta producción ofrece una combinación simple y efectiva de acción, terror, violencia y entretenimiento para disfrutar sin demasiadas pretensiones.
Reparto de Te van a Matar
- Zazie Beetz
- Myha'la Herrold
- Patricia Arquette
- Paterson Joseph
- Tom Felton
- Heather Graham
- Angus Sampson
- James Remar
Trailer de Te van a Matar
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