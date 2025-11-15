La película de comedia que está en Netflix y te va a hacer reír más de lo que pensás

La trama se apoya en un humor simple, directo y lleno de enredos románticos que mantienen un ritmo constante. El público conectó de inmediato con la historia, no solo por su tono descontracturado, sino también por su mensaje ligero sobre las vueltas inesperadas de la vida.

Su éxito fue tal que lidera el ranking de comedias más vistas del año y acumula millones de reproducciones desde su estreno.

Reparto de "Algo embarazada"

La película cuenta con un elenco sólido y reconocido en el género de la comedia:

Amy Schumer como Lainy

Jillian Bell como Kate

Will Forte como Josh Lewis

Brianne Howey como Megan Taylor

Lizze Broadway como Shirley

Urzila Carlson como Fallon

Chris Geere como Steve

Damon Wayans Jr. como Dave

Cada uno aporta su estilo y humor, potenciando la química del elenco y elevando la calidad de la historia.

Tráiler de "Algo embarazada"