La serie de Netflix basada en una novela dramática que tiene muy buena trama
Netflix esconde entre sus series dramáticas una producción europea que terminó convirtiéndose en una de las más recomendadas del género.
Netflix continúa ampliando su catálogo con ficciones internacionales que sorprenden por su calidad narrativa. Entre ellas, una producción polaca volvió a destacarse a pesar del paso del tiempo y de la constante renovación de la plataforma. Se trata de una serie que nació a partir de una reconocida novela y que rápidamente se convirtió en un éxito global.
Con un total de 8 capítulos, la historia combina drama, misterio y ciencia ficción de manera impecable, ofreciendo una experiencia intensa y diferente a lo habitual. La crítica especializada la elogió desde su estreno en 2020, y los suscriptores aseguran que no se parece a nada dentro del catálogo.
De qué trata “Hacia el lago”
Según la sinopsis oficial de Netflix, la serie centra su relato en un escenario extremo y angustiante:
“Cuando una plaga amenaza con destruir la civilización, aquellos que resisten arriesgan su vida, sus afectos y su propia humanidad en una lucha feroz por sobrevivir”.
La trama atrapa desde el primer episodio gracias a su tono apocalíptico, su ritmo sostenido y la conexión emocional entre personajes que se ven obligados a huir, enfrentarse y reconstruirse mientras el mundo colapsa a su alrededor.
La producción fue galardonada en su país y es considerada una de las mejores series polacas disponibles en la plataforma. Su relato dramático y su atmósfera desoladora consolidaron su estatus de serie de culto dentro del género.
Reparto de “Hacia el lago”
La serie cuenta con un elenco destacado que llevó la historia a otro nivel:
Viktoriya Isakova
Kirill Käro
Aleksandr Robak
Natalya Zemtsova
Maryana Spivak
Yuri Kuznetsov
Eldar Kalimulin
Viktoriya Agalakova
Alexander Yatsenko
Saveliy Kudryashov
Tráiler de “Hacia el lago”
