Polémica situación en Olga: dos influencers se pelearon al aire y generó repudio

Al ver esta situación, Paula Chaves constató que su compañera esté bien, pero Mortedor continuó gritando: "Tómatela botón, sos un botón". Por eso, la conductora puso los puntos: "La última vez que haya un contacto físico, quedan los dos anulados hasta fin de año".

La tensión creció cuando Mortedor hizo un comentario filoso: "Ella es torpe, ella se cayó sola". Luli no dudó en defenderse: "Sí, me tiro ahora. ¿Por qué me voy a tirar? ¿Soy estúpida? No hay nada que me de tanta bronca que me traten de pelotuda, fuera de joda".

mortedor empujó a luli gonzalez. banque a morte pero con esto ya no puedo, la agredió, aunque paula chaves lo niege y diga que lourdes "se tiro"es AGRESION nada lo justifica que bien estuvo evelyn botto que no avaló ni le bajo el perfil a lo que hizo #TapadosDeLaburo #olga pic.twitter.com/QDWo5fyNIh — annmolina (@annmolinaa) November 14, 2025

Lejos de calmarse, todo aumento. Evelyn Botto sumó su opinión y dejando en claro que no le gustó la situación, comentó: "Yo jamás pediría algo así si no creyera que fuese necesario, a mí como participante me gustaría pedir la descalificación de Mortedor en el juego de la jornada", generando nuevamente indignación en su compañera: "Yo no voy a opinar absolutamente nada".

"Mi voto es que Mortedor quede descalificado por la trampa y por la situación confusa que no se interpreta", agregó Paula mientras su compañero le pegaba un manotazo al micrófono de Lourdes. Esto hizo que ella se cambie de lugar, pero él amagó con revolearle una maraca, que no lo hizo frente al pedido de sus compañeros.

"Igual podés pedir perdón y listo", le sugirió Pedro Alfonso. "¿Perdón de qué?", siguió Morte sin reconocer su error y hablandole a la producción: "Tráeme algo para revolear, quiero algo para revolear".

Esto no cayó para nada bien en la audiencia, que no dudó en viralizar el clip y las críticas no tardaron en aparecer. Banqué a Morte pero con esto ya no puedo, la agredió, aunque Paula Chaves lo niegue y diga que Lourdes se tiró. Es agresión, nada lo justifica", Parece los nenitos exaltados que cada vez se ponen peor, la diferencia es que no es un nenito y se nota la incomodidad de sus compañeros que no sabían que hacer el pibe, desagradable" y "Que insoportable debe ser tener que trabajar con ese tipo. Evelyn no lo disimula ni medio", fueron algunos de los comentarios que se leen en redes.