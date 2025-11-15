Netflix: la icónica serie que narra los reinados del pasado y que sigue siendo una de las mejores
Se trata de la épica ficción que desde su estreno conquistó a millones de espectadores y que hoy continúa siendo un referente absoluto dentro del género.
Netflix alberga en su catálogo una de las producciones históricas más reconocidas del siglo y una de las series mejor valoradas por la crítica y el público.
Aunque originalmente fue creada y producida por History Channel, fue a través de Netflix que la serie se convirtió en un fenómeno global, alcanzando fama en todos los rincones del mundo. Su narrativa intensa, su rigor histórico y sus personajes memorables la posicionaron como una de las mejores series del siglo XXI.
Con seis temporadas en total —las primeras tres con entre 9 y 10 episodios, y las últimas dos con 20 capítulos cada una—, esta serie mantuvo siempre un altísimo nivel de calidad. Se estrenó en 2013 y finalizó en 2020, dejando un legado que derivó incluso en un spin-off: Vikingos: Valhalla, que si bien no alcanzó el mismo impacto, logró atraer a gran parte de los fanáticos de la historia original.
La serie continúa siendo una de las más vistas dentro del catálogo de Netflix, especialmente entre quienes buscan relatos épicos, traiciones, alianzas, conquistas y grandes batallas, pero también una reconstrucción realista de la era vikinga y sus protagonistas.
De qué trata "Vikings"
Vikings sigue la vida de uno de los personajes más legendarios de la historia nórdica: Ragnar Lothbrok, un guerrero y agricultor que soñó con llegar más lejos que cualquier vikingo de su época. La serie explora sus hazañas como precursor de la navegación hacia nuevas tierras, su lucha por unir a su pueblo y su habilidad para establecer alianzas y conquistar territorios.
En sus primeras temporadas, la ficción muestra cómo Ragnar logró llevar a su pueblo hasta Gran Bretaña, marcando un antes y un después en la expansión vikinga. También se muestra el vínculo con un esclavo y sacerdote cristiano que transforma por completo su visión del mundo, así como las tensiones entre fe, cultura y poder.
La historia no solo narra su vida y la de su esposa Lagertha, una de las guerreras más icónicas del siglo televisivo, sino también la de sus hijos, quienes continuaron su legado y protagonizaron algunas de las batallas más significativas del pueblo vikingo.
Traiciones, guerras, ambiciones, estrategias, alianzas y tensiones políticas atraviesan todas las temporadas, en una producción que, pese a las licencias narrativas, está basada en hechos reales y en numerosas crónicas nórdicas.
Reparto de "Vikings"
La serie cuenta con un elenco que fue clave para el éxito mundial de la producción:
Travis Fimmel como Ragnar Lothbrok
Katheryn Winnick como Lagertha
Clive Standen como Rollo
Gustaf Skarsgård como Floki
Alexander Ludwig como Bjorn Ironside
Jessalyn Gilsig como Siggy
Cada personaje marcó un antes y un después en la narrativa, convirtiendo a Vikings en una de las historias más memorables del catálogo de Netflix.
Tráiler de "Vikings"
