Netflix: la icónica serie que narra los reinados del pasado y que sigue siendo una de las mejores

En sus primeras temporadas, la ficción muestra cómo Ragnar logró llevar a su pueblo hasta Gran Bretaña, marcando un antes y un después en la expansión vikinga. También se muestra el vínculo con un esclavo y sacerdote cristiano que transforma por completo su visión del mundo, así como las tensiones entre fe, cultura y poder.

La historia no solo narra su vida y la de su esposa Lagertha, una de las guerreras más icónicas del siglo televisivo, sino también la de sus hijos, quienes continuaron su legado y protagonizaron algunas de las batallas más significativas del pueblo vikingo.

Traiciones, guerras, ambiciones, estrategias, alianzas y tensiones políticas atraviesan todas las temporadas, en una producción que, pese a las licencias narrativas, está basada en hechos reales y en numerosas crónicas nórdicas.

Reparto de "Vikings"

La serie cuenta con un elenco que fue clave para el éxito mundial de la producción:

Travis Fimmel como Ragnar Lothbrok

Katheryn Winnick como Lagertha

Clive Standen como Rollo

Gustaf Skarsgård como Floki

Alexander Ludwig como Bjorn Ironside

Jessalyn Gilsig como Siggy

Cada personaje marcó un antes y un después en la narrativa, convirtiendo a Vikings en una de las historias más memorables del catálogo de Netflix.

Tráiler de "Vikings"