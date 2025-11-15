Netflix películas: la atrapante producción que todos eligen y que no pueden dejar de mirar
Protagonizada por Julieta Zylberberg, este film argentino se estrenó en el 2010 y es furor en la plataforma de streaming. Los detalles en la nota.
Las producciones argentinas son pilares esenciales en plataformas de streaming, ya que siguen conquistando a los espectadores con sus historias atrapantes y giros inesperados. Netflix, por ejemplo, presenta un amplio abanico de películas y series nacionales.
Entre los títulos que marcan tendencia, se encuentra "La mirada invisible". Estrenada en 2010, este film llegó a la Netflix en el 2023 y combina elementos tensión y drama, motivo por el cual se consolida como uno de los grandes éxitos de este 2025.
Con una duración que ronda los 90 minutos, la película, ambientada en los años 80 y dirigida por Diego Lerman, tiene la participación especial de Julieta Zylberberg y Osmar Núñez.
De qué trata "La mirada invisible"
"La mirada invisible" sigue a María Teresa Cornejo, preceptora en el Colegio Nacional de Buenos Aires durante 1982, en plena dictadura. Su trabajo es supervisar a los estudiantes y asegurar que cumplan las normas, pero con el tiempo su actitud se vuelve cada vez más estricta y sombría, generando tensión en el colegio.
La película fue destacada en los Premios Sur 2010, con nominaciones a Mejor Película Iberoamericana, Dirección y a las actuaciones de Zylberberg y Núñez.
Reparto de "La mirada invisible"
Si bien el éxito de este film es producto de su historia atrapante con giros inesperados que narra Lerman, el elenco de gran experiencia y trayectoria es uno de los puntos más destacados.
- Julieta Zylberberg como María Teresa Cornejo
- Osmar Núñez como Biasutto
- Marta Lubos como Adela
- Gaby Ferrero como Elvira
- Diego Vegezzi como Marini
- Pablo Sigal como Esteban
- Jorge García Marino como Prefecto
- Magdalena Capobianco como Romero
Tráiler de "La mirada invisible"
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario