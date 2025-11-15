Netflix películas: la atrapante producción que todos eligen y que no pueden dejar de mirar

MinutoUno

Protagonizada por Julieta Zylberberg, este film argentino se estrenó en el 2010 y es furor en la plataforma de streaming. Los detalles en la nota.

Esta película se estrenó en el 2010 y es una de las más elegidas en Netflix.

Las producciones argentinas son pilares esenciales en plataformas de streaming, ya que siguen conquistando a los espectadores con sus historias atrapantes y giros inesperados. Netflix, por ejemplo, presenta un amplio abanico de películas y series nacionales.

Entre los títulos que marcan tendencia, se encuentra "La mirada invisible". Estrenada en 2010, este film llegó a la Netflix en el 2023 y combina elementos tensión y drama, motivo por el cual se consolida como uno de los grandes éxitos de este 2025.

Con una duración que ronda los 90 minutos, la película, ambientada en los años 80 y dirigida por Diego Lerman, tiene la participación especial de Julieta Zylberberg y Osmar Núñez.

De qué trata "La mirada invisible"

Este película argentina llegó a Netflix en el 2023.

"La mirada invisible" sigue a María Teresa Cornejo, preceptora en el Colegio Nacional de Buenos Aires durante 1982, en plena dictadura. Su trabajo es supervisar a los estudiantes y asegurar que cumplan las normas, pero con el tiempo su actitud se vuelve cada vez más estricta y sombría, generando tensión en el colegio.

La película fue destacada en los Premios Sur 2010, con nominaciones a Mejor Película Iberoamericana, Dirección y a las actuaciones de Zylberberg y Núñez.

Reparto de "La mirada invisible"

Si bien el éxito de este film es producto de su historia atrapante con giros inesperados que narra Lerman, el elenco de gran experiencia y trayectoria es uno de los puntos más destacados.

  • Julieta Zylberberg como María Teresa Cornejo
  • Osmar Núñez como Biasutto
  • Marta Lubos como Adela
  • Gaby Ferrero como Elvira
  • Diego Vegezzi como Marini
  • Pablo Sigal como Esteban
  • Jorge García Marino como Prefecto
  • Magdalena Capobianco como Romero

Tráiler de "La mirada invisible"

