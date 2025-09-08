La serie de Netflix con capítulos de corta duración que llegó a la plataforma y la está rompiendo
Con tres temporadas y 30 capítulos en total, esta producción se estrenó en el 2017 y narra una historia atrapante de terror. Los detalles en la nota.
Las series de Netflix son las encargadas de distraer y entretener a cientos de usuarios día tras días. Por este motivo, la plataforma de streaming cuenta con un amplio abanico de opciones que tientan a diferentes espectadores. Desde tiras de terror hasta de romance intenso, cada una narra historias cautivantes y perfectas para pasar tiempo de ocio.
Una de las series que más repercusión tuvo durante el último tiempo fue "Santa Clarita Diet". Estrenada en el 2017, esta producción cuenta una historia de terror con giros inesperados que mantienen a cualquier individuo pegado al sillón. Además, uno de los aspectos más destacados es que sus episodios son breves.
Por otro lado, tiene tres temporadas que se dividen en 30 capítulos en total, al mismo tiempo que fue dirigida por Víctor Fresco. Sin embargo, el gran éxito también se explica por el elenco de primer nivel que lo compone, con Drew Barrymore y Liv Hewson como actores principales.
De qué trata "Santa Clarita Diet"
"Santa Clarita Diet" cuenta la historia de un matrimonio común y corriente que trabaja vendiendo casas en un barrio tranquilo de California, hasta que un hecho inesperado cambia todo: ella empieza a tener impulsos bastante particulares que la llevan a necesitar carne humana para seguir adelante.
Desde allí, la pareja y su hija intentan mantener una vida “normal” mientras lidian con los problemas, las mentiras y el desastre que se les va acumulando alrededor. El humor negro y las situaciones ridículas hacen que sea una de las series más vistas en la actualidad.
Reparto de "Santa Clarita Diet"
- Drew Barrymore (Sheila Hammond)
- Timothy Olyphant (Joel Hammond)
- Liv Hewson (Abby Hammond)
- Skyler Gisondo (Eric Bemis)
Tráiler de "Santa Clarita Diet"
