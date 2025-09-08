Una de las sagas más taquilleras de la historia llegó a Netflix y no para de sumar reproducciones
Netflix sumó a su catálogo una de las sagas de acción más exitosas del cine. Con autos, adrenalina y estrellas de Hollywood.
El gigante del streaming desató un verdadero furor al incorporar a su catálogo varias películas que marcaron un antes y un después en el cine de acción. Desde hace más de dos décadas, esta historia conquistó a millones de fanáticos con una mezcla de velocidad, explosiones, golpes imposibles y escenas que ya son parte de la cultura popular.
Se trata de una franquicia que no solo llenó salas en todo el mundo, sino que también generó videojuegos, cortometrajes, atracciones de parques temáticos y un sinfín de productos derivados. Con más de 6.600 millones de dólares recaudados en taquilla, está entre las más exitosas de todos los tiempos, aunque nunca llegó a conseguir un Premio Oscar.
En Netflix, los usuarios ahora tienen acceso a ocho de sus entregas más importantes, lo que convierte a la plataforma en la oportunidad ideal para volver a disfrutar —o descubrir— una de las sagas más espectaculares de la pantalla grande.
De qué trata la saga de "Rápidos y furiosos"
La trama inicial gira en torno a las carreras callejeras ilegales en Los Ángeles, pero con el tiempo evolucionó hacia misiones internacionales cargadas de acción, espionaje y un fuerte concepto de familia. A lo largo de los años, se sumaron estrellas como Gal Gadot, Jason Statham, Charlize Theron, Jason Momoa, Elsa Pataky y Dwayne Johnson, quienes aportaron aún más fuerza al relato.
Lo que comenzó como un drama de velocidad y cultura callejera terminó convirtiéndose en un universo de acción global, con escenas filmadas en distintas partes del mundo y momentos de alto impacto visual que hicieron historia en el género.
Orden cronológico para ver la saga de "Rápidos y furiosos"
Aunque el orden de estreno no coincide con la línea temporal de la historia, esta es la secuencia recomendada para comprender la evolución de los personajes:
Rápidos y Furiosos (2001)
+Rápidos +Furiosos (2003)
Rápidos y Furiosos (2009)
Rápidos y Furiosos 5in Control (2011)
Rápidos y Furiosos 6 (2013)
Rápidos y Furiosos: Reto Tokio (2006)
Rápidos y Furiosos 7 (2015)
Rápidos y Furiosos 8 (2017)
Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw (2019 – opcional)
Rápidos y Furiosos 9 (2021)
Rápidos y Furiosos X (2023)
Rápidos y Furiosos X Parte 2 (2025)
En Netflix se pueden ver actualmente ocho películas, que abarcan desde la primera de 2001 hasta algunas de las más recientes.
Los datos sorprendentes de "Rápidos y furiosos"
Se destruyeron más de 100 autos en la filmación de Reto Tokio.
Fue el debut cinematográfico de Gal Gadot.
Ninguna de las 10 películas recibió nominaciones al Oscar.
La saga recaudó más de 6.600 millones de dólares a nivel mundial.
Rápidos y Furiosos 7 es la más taquillera, con más de 1.500 millones de dólares, dedicada a Paul Walker.
Una escena de Rápidos y Furiosos 8 tiene la explosión más grande filmada en Islandia.
