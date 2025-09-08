Una de las sagas más taquilleras de la historia llegó a Netflix y no para de sumar reproducciones

Orden cronológico para ver la saga de "Rápidos y furiosos"

Aunque el orden de estreno no coincide con la línea temporal de la historia, esta es la secuencia recomendada para comprender la evolución de los personajes:

Rápidos y Furiosos (2001)

+Rápidos +Furiosos (2003)

Rápidos y Furiosos (2009)

Rápidos y Furiosos 5in Control (2011)

Rápidos y Furiosos 6 (2013)

Rápidos y Furiosos: Reto Tokio (2006)

Rápidos y Furiosos 7 (2015)

Rápidos y Furiosos 8 (2017)

Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw (2019 – opcional)

Rápidos y Furiosos 9 (2021)

Rápidos y Furiosos X (2023)

Rápidos y Furiosos X Parte 2 (2025)

En Netflix se pueden ver actualmente ocho películas, que abarcan desde la primera de 2001 hasta algunas de las más recientes.

Los datos sorprendentes de "Rápidos y furiosos"