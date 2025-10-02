La película española de Netflix que es un éxito: de cuál se trata
En 2025, Netflix se destacó con su catálogo de series y películas españolas, estrenando la producción que se convirtió en la más vista del año.
Netflix sigue renovando su catálogo de series y películas, y en 2025 estrenó una película española que se convirtió en un éxito y está entre las más vistas: La viuda negra, de los creadores de El caso Asunta. Ideal para ver este finde.
La historia comienza cuando un hombre aparece muerto, y la investigación del caso desmorona la imagen perfecta de su esposa, revelando su doble vida en un thriller basado en hechos reales. En agosto de 2017, el cadáver de un hombre asesinado aparece en un estacionamiento de Valencia, acuchillado siete veces. Todo indica que se trata de un crimen pasional.
El Grupo de Homicidios de la ciudad, liderado por una inspectora con experiencia, inicia una investigación contrarreloj que rápidamente los lleva a centrar sus sospechas en una mujer. La trama está inspirada en el caso real conocido como la viuda negra de Patraix, que mantiene al espectador en tensión desde el primer minuto.
De qué trata "La viuda negra"
La película española La viuda negra relata que en agosto de 2017, en un estacionamiento de Valencia, la policía halló el cadáver de un hombre apuñalado siete veces de manera brutal.
Las primeras investigaciones apuntaron a un crimen pasional, motivado por celos o emociones intensas. El Grupo de Homicidios de la ciudad, liderado por una inspectora experimentada y sagaz, inició una investigación urgente que, con el paso de los días, condujo a una revelación inesperada: la principal sospechosa era Maje, la joven viuda.
A primera vista, Maje mostraba una imagen tranquila, dulce y serena, y llevaba menos de un año casada con la víctima. Su perfil, que en un principio parecía incompatible con el de una asesina, rápidamente despertó sospechas y colocó a los investigadores en una situación compleja, ya que nadie la había considerado sospechosa hasta ese momento.
Reparto de "La viuda negra"
- Ivana Baquero
- Carmen Machi
- Tristán Ulloa
- Áxel Gadea
- Pepe Ocio
- Joel Sánchez
- Pedro Casablanc
Trailer de "La viuda negra"
