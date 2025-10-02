Daniela Celis reveló cómo está de salud Thiago Medina y cómo sigue su recuperación

historia daniela celis1

Thiago Medina habló con Daniela Celis tras su accidente en moto: sus primeras palabras

A través de historias de Instagram, Daniela Celis relató el emotivo momento en que Thiago Medina abrió los ojos después del fuerte accidente que sufrió en moto. La expareja contó que lo primero que hizo fue preguntar por sus hijas: “Por supuesto que lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas: ‘¿Y las nenas, y las nenas, y las nenas?’“.

Daniela continuó compartiendo la experiencia: “Recién salgo de verlo. Me miró a los ojos. Lo primero que me preguntó fue por las nenas".

Además, destacó la importancia de la fe y el apoyo durante su recuperación: “Les quiero agradecer porque estoy muy feliz. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos. Pero que no dejen de faltar la fe, las esperanzas, las emociones hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital”.