Daniela Celis reveló cómo está de salud Thiago Medina y cómo sigue su recuperación
La exgranhermano reveló cómo avanza la recuperación del padre de sus gemelas y qué sigue a continuación. Los detalles en la nota.
A través de sus redes sociales, la expareja del exparticipante de Gran Hermano compartió detalles del estado de salud de Thiago, quien permaneció más de 15 días internado en terapia intensiva.
Cabe recordar que el exparticipante de Gran Hermano sufrió un grave accidente mientras circulaba en su moto.
En sus historias de Instagram, Daniela Celis difundió el último parte médico de Thiago Medina: “Thiago sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”.
Además, se refirió al próximo procedimiento que le realizarán y detalló: “en el día de mañana se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax. ¡Por favor es muy importante que sigamos con la cadena de oración para mañana!".
Finalmente, cerró su comunicado con un mensaje de esperanza: “como digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación con el trabajo de todos los profesionales y la energía de su gente. Toda la luz, oraciones y energías que envíen (a) Thiago (que) las recibe”.
Thiago Medina habló con Daniela Celis tras su accidente en moto: sus primeras palabras
A través de historias de Instagram, Daniela Celis relató el emotivo momento en que Thiago Medina abrió los ojos después del fuerte accidente que sufrió en moto. La expareja contó que lo primero que hizo fue preguntar por sus hijas: “Por supuesto que lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas: ‘¿Y las nenas, y las nenas, y las nenas?’“.
Daniela continuó compartiendo la experiencia: “Recién salgo de verlo. Me miró a los ojos. Lo primero que me preguntó fue por las nenas".
Además, destacó la importancia de la fe y el apoyo durante su recuperación: “Les quiero agradecer porque estoy muy feliz. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos. Pero que no dejen de faltar la fe, las esperanzas, las emociones hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital”.
