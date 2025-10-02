Netflix: la película emocionante con las mejores críticas que te va a hacer llorar
Una película bélica de Netflix emociona con su historia real y actuaciones memorables. Con grandes críticas, se consolida como un drama imperdible en streaming.
Este drama , basado en hechos reales, sitúa al espectador en el horror de la Segunda Guerra Mundial, donde las historias personales se entrelazan con la crudeza de la batalla. La puesta en escena sorprende por su nivel de detalle, pero sobre todo por la forma en que consigue transmitir la desesperación y el valor de quienes se vieron obligados a luchar por la libertad.
La dirección corre por cuenta de Matthijs van Heijningen Jr., quien logra recrear con precisión uno de los episodios menos conocidos del conflicto. La tensión narrativa y el realismo en cada escena hacen que sea una de esas películas que dejan huella en el espectador.
Con una duración de dos horas y un ritmo atrapante, esta producción neerlandesa de 2020 se transformó en una joya dentro del catálogo de Netflix y en una de las favoritas de quienes disfrutan del cine bélico con grandes interpretaciones.
De qué trata "La batalla olvidada"
La historia se desarrolla en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, durante la Batalla del estuario del Escalda. Allí se cruzan tres perspectivas distintas: la de un soldado neerlandés que lucha junto a los alemanes, la de un joven piloto británico y la de una mujer neerlandesa que forma parte de la resistencia.
Aunque sus caminos son diferentes y hasta contradictorios, todos terminan enfrentándose a un mismo dilema: arriesgarlo todo para alcanzar la libertad. La tensión entre lo personal y lo colectivo marca el pulso de la película, que logra transmitir la incertidumbre y la dureza de la época.
Reparto de "La batalla olvidada"
Gijs Blom (Marinus van Staveren)
Jamie Flatters (William Sinclair)
Susan Radder (Teuntje Visser)
Jan Bijvoet (Doctor Visser)
Ronald Kalter (Dirk Visser)
Tom Felton (Tony Turner)
Coen Bril (Henk Schneijder)
Theo Barklem-Biggs (John)
Scott Reid (Nigel)
Trailer de "La batalla olvidada"
