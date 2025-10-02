Netflix: la película emocionante con las mejores críticas que te va a hacer llorar

Este drama , basado en hechos reales, sitúa al espectador en el horror de la Segunda Guerra Mundial, donde las historias personales se entrelazan con la crudeza de la batalla. La puesta en escena sorprende por su nivel de detalle, pero sobre todo por la forma en que consigue transmitir la desesperación y el valor de quienes se vieron obligados a luchar por la libertad.