La película de Netflix con Dakota Johnson que te hará creer en el amor a segunda vista
Una historia de época, romance y segundas oportunidades. Esta producción con Dakota Johnson es ideal para quienes disfrutan de los relatos clásicos.
En el catálogo de Netflix hay producciones que logran destacarse no solo por su elenco de renombre, sino también por la manera en que presentan los sentimientos más universales. Entre las historias románticas, una película llamó la atención de los suscriptores al revivir un clásico de la literatura inglesa con un enfoque fresco y visualmente atractivo.
La dirección estuvo a cargo de Carrie Cracknell, quien apostó por una puesta en escena que combina fidelidad a la época con diálogos y gestos más actuales, lo que despertó mucha curiosidad en su estreno. Esta mezcla generó opiniones divididas en la crítica, pero sin dudas la consolidó como una de las producciones más comentadas de los últimos años dentro de la plataforma.
El film, con una duración de 1 hora y 49 minutos, propone un viaje emocional donde la protagonista se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones pasadas. En un contexto en el que septiembre llega con varios estrenos importantes para la plataforma, esta película continúa siendo una opción elegida para quienes buscan un relato romántico e intenso, capaz de emocionar tanto a los fanáticos de Jane Austen como a quienes simplemente disfrutan de una buena historia de amor.
De qué trata "Persuasión"
La trama sigue a Anne Elliot (Dakota Johnson), una joven de la alta sociedad que, años atrás, fue persuadida por su familia para dejar al hombre que amaba porque no contaba con dinero ni estatus. El tiempo pasó, y mientras ella permanece soltera y arrepentida, el destino vuelve a poner frente a sus ojos a ese amor perdido. La pregunta que guía la película es clara: ¿habrá lugar para una segunda oportunidad y esta vez tomará el camino correcto?
La película logra transmitir la tensión entre las convenciones sociales y los deseos del corazón, explorando la fragilidad y la fortaleza que conviven en una mujer que quiere decidir por sí misma. Todo esto enmarcado en escenarios y vestuarios de época que realzan la estética romántica de la historia.
Reparto de "Persuasión"
Dakota Johnson como Anne Elliot
Henry Golding como Mr. Elliot
Cosmo Jarvis como Frederick Wentworth
Mia McKenna-Bruce como Mary Musgrove
Richard E. Grant como Sir Walter Elliot
Nikki Amuka-Bird como Lady Russell
Ben Bailey Smith como Charles Musgrove
