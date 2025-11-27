La película de Netflix que narra una historia dramática sobre la anorexia y es poco recomendada

Aunque fue estrenada en 2017, la película continúa generando repercusiones por el modo directo en que retrata los trastornos alimenticios. Incluso, muchos especialistas han señalado que no es recomendable para todos los públicos, justamente por su tratamiento explícito y por el impacto emocional que puede generar en personas sensibles al tema. Aun así, se mantiene como una de las propuestas dramáticas más vistas en la plataforma.