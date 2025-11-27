La película de Netflix que narra una historia dramática sobre la anorexia y es poco recomendada
Una producción que aborda la anorexia desde una mirada cruda, íntima y emocional, protagonizada por Lily Collins y con la participación especial de Keanu Reeves.
Aunque fue estrenada en 2017, la película continúa generando repercusiones por el modo directo en que retrata los trastornos alimenticios. Incluso, muchos especialistas han señalado que no es recomendable para todos los públicos, justamente por su tratamiento explícito y por el impacto emocional que puede generar en personas sensibles al tema. Aun así, se mantiene como una de las propuestas dramáticas más vistas en la plataforma.
Dirigida por Marti Noxon, la historia está inspirada en vivencias personales de la propia directora, lo que explica el nivel de detalle con el que se muestra el deterioro físico y emocional de quienes transitan una enfermedad silenciosa, muchas veces invisibilizada. El film dura 1 hora y 47 minutos y continúa acumulando miles de visualizaciones cada semana.
De qué trata "Hasta el hueso"
“Hasta el hueso” sigue la vida de Ellen, interpretada por Lily Collins, una joven que lucha contra una severa anorexia y que ya ha atravesado sin éxito varios tratamientos. Su familia decide internarla en un centro especializado, conocido por su enfoque poco convencional para abordar los trastornos alimenticios.
Allí aparece el personaje de William Beckham, interpretado por Keanu Reeves, un médico reconocido por aplicar métodos atípicos, directos y emocionalmente desafiantes. Su presencia marca un antes y un después en el proceso de Ellen, que comienza a confrontar su enfermedad desde otra perspectiva.
La historia combina drama, sensibilidad y una cuota de humor oscuro, mientras muestra el día a día dentro del centro, sus reglas particulares y el vínculo entre quienes atraviesan la misma lucha. Es una película que conmueve, pero también incomoda, justamente por la crudeza de su relato.
Reparto de "Hasta el hueso"
-
Lily Collins – Ellen
Keanu Reeves – Dr. William Beckham
Carrie Preston – Susan
Lili Taylor – Judy
Alex Sharp – Luke
Liana Liberato – Kelly
Brooke Smith – Olive
Tráiler de "Hasta el hueso"
