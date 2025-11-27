Netflix: la serie que narra la fuerte historia de una niña filipina desaparecida
De origen danesa, esta producción tiene una sola temporada compuesta por seis episodios. Conocé todos los detalles en la nota.
Durante todo el 2025, Netflix se consolidó como una de las plataformas de streaming más grandes y convocantes del mundo. Su catálogo no solo incluye éxitos internacionales, sino que también apuesta por películas o series no tan conocidas, pero con una gran potencial para colocarse en el Top 10.
Entre estas propuestas destaca "Los secretos que ocultamos", una miniserie danesa de seis episodios. Con un relato lleno de suspenso y giros sorprendentes, esta producción, estrenada en mayo del 2025, mantiene a los espectadores pegados al sillón mientras siguen cada minutos de la atrapante historia.
Detrás de la dirección se encuentra Per Fly, reconocido cineasta europeo, y cuenta con la participación especial de Marie Bach Hansen y Excel Busano, actores de gran recorrido y experiencia en la pantalla grande del cine del viejo continente.
De qué trata "Los secretos que ocultamos"
"Los secretos que ocultamos" es una miniserie danesa que mezcla misterio y tensión desde el primer episodio. La historia arranca con la desaparición de una joven niñera en un tranquilo barrio.
Cecilie, una de las vecinas, decide investigar por su cuenta y descubre que detrás de la aparente calma del barrio se esconden secretos oscuros y peligrosos.
Cada revelación no solo afecta su vida, sino que también transforma la rutina y la seguridad de todos los residentes del vecindario, llevando la historia hacia un suspenso atrapante. La duración de cada episodio de esta producción ronda los 40 minuto.
Reparto de "Los secretos que ocultamos"
- Marie Bach Hansen como Cecilia
- Excel Busano como Ángel
- Simón Sears como Mike
- Danica Curcic como Katarina
- Lars Ranthe como Rasmus
Tráiler de "Los secretos que ocultamos"
