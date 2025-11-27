Netflix: la película francesa que es muy divertida y no te podés perder el fin de semana

La película se apoya especialmente en la química entre las tres actrices y en la forma en que sus personajes se complementan: una líder fría y calculadora, una amiga ferozmente fiel y una nueva integrante que llega para romper todas las reglas.

Reparto de “Ladronas”

La película cuenta con un elenco sólido y muy carismático, que aporta frescura a cada escena:

Adèle Exarchopoulos como Alex

Mélanie Laurent como Carole

Manon Bresch como Sam

Isabelle Adjani como La Marraine

Félix Moati como Clarence

Philippe Katerine como Abner

El trío protagónico es, sin duda, la clave del éxito: dinámicas, divertidas y con una química que se transmite en pantalla.

Tráiler de “Ladronas”