Netflix: la película francesa que es muy divertida y no te podés perder el fin de semana
Una mezcla ideal de acción, humor, adrenalina y momentos emotivos que la convierten en una opción perfecta para ver el fin de semana sin complicaciones.
Con una estética moderna, persecuciones filmadas al mejor estilo europeo y un trío protagónico que funciona a la perfección, se destaca entre las películas de acción por su tono ligero, sus personajes carismáticos y por aportar un enfoque diferente al género. A pesar de tener escenas de alto riesgo y momentos de tensión, mantiene siempre un humor fresco que hace que la historia sea dinámica y muy entretenida.
La película fue dirigida por Mélanie Laurent, reconocida actriz francesa y una de las voces más interesantes del cine europeo actual, quien en esta producción también actúa. Estrenada en 2023 y con una duración de 1 hora y 54 minutos, viene cosechando opiniones variadas, pero la mayoría de los espectadores coinciden en que es divertida, visualmente atractiva y con una química explosiva entre sus protagonistas.
De qué trata “Ladronas”
“Ladronas” sigue la historia de Alex, interpretada por Adèle Exarchopoulos, una ladrona profesional que lleva toda la vida huyendo. Después de años de golpes espectaculares, persecuciones y una vida marcada por la adrenalina, decide poner un freno y retirarse definitivamente del mundo delictivo. Pero, como ocurre en las mejores películas del género, antes de despedirse apuesta a un último gran golpe que debería permitirle comenzar de cero.
Para eso recurre a Carole (Mélanie Laurent), su mejor amiga, compañera de aventuras y socia infalible, con quien comparte una lealtad inquebrantable. Juntas reclutan a Sam (Manon Bresch), una joven conductora tan talentosa como impulsiva, que aporta velocidad, energía y un caos divertido que altera los planes de las protagonistas.
A partir de ese momento, el grupo se embarca en una misión que, lejos de ser perfecta, se complica con situaciones inesperadas, personajes peligrosos y conflictos internos. La mezcla de acción frenética, vínculos profundos y humor constante hace que la historia avance con ritmo y mantenga al espectador atrapado hasta el final.
La película se apoya especialmente en la química entre las tres actrices y en la forma en que sus personajes se complementan: una líder fría y calculadora, una amiga ferozmente fiel y una nueva integrante que llega para romper todas las reglas.
Reparto de “Ladronas”
La película cuenta con un elenco sólido y muy carismático, que aporta frescura a cada escena:
-
Adèle Exarchopoulos como Alex
Mélanie Laurent como Carole
Manon Bresch como Sam
Isabelle Adjani como La Marraine
Félix Moati como Clarence
Philippe Katerine como Abner
El trío protagónico es, sin duda, la clave del éxito: dinámicas, divertidas y con una química que se transmite en pantalla.
Tráiler de “Ladronas”
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario