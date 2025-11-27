Netflix: la película protagonizada por Nicolas Cage que te va a entretener completamente
Con Nicolas Cage como protagonista, esta película de Netflix se destaca y se convierte en la más comentada del catálogo actual.
Acaba de llegar a Netflix una película protagonizada por Nicolas Cage que combina humor e ingenio de manera notable. Se trata de El peso del talento, una producción estadounidense de 2022 que ya cosecha elogios de los espectadores alrededor del mundo.
Esta propuesta, que se suma al amplio catálogo de series y películas que Netflix lanzó en la segunda mitad de 2025, presenta una historia original y entretenida: una versión ficticia de Nicolas Cage, reconocido no solo por su talento actoral, sino también por su capacidad de reírse de sí mismo frente a la cámara.
Dirigida por Tom Gormican y escrita por Kevin Etten, la película combina comedia y acción, y ha recibido excelentes críticas por su guión y ritmo ágil.
Estrenada el martes 15 de julio de 2025 en Netflix, El peso del talento cuenta con una duración de 1 hora y 45 minutos y ha logrado destacarse en distintos festivales internacionales, sumando premios y reconocimientos por su propuesta fresca y divertida.
De que trata "El peso del talento"
La película recién estrenada en Netflix tiene como protagonista a Nicolas Cage, quien interpreta una versión exagerada y cómica de sí mismo en una comedia de acción cargada de momentos inesperados. La historia arranca cuando, por compromiso, acepta la invitación a la fiesta de cumpleaños de un fanático extremadamente rico.
Lo que parecía un evento social más se convierte en una serie de enredos cuando Cage queda atrapado en un complot de secuestro internacional, rodeado de intrigas, persecuciones y situaciones alocadas que combinan acción, humor y autocrítica. La película explora el lado más excéntrico del actor, mostrando su talento para reírse de sí mismo mientras enfrenta peligros y aventuras imposibles, manteniendo al espectador entretenido de principio a fin.
Reparto de "El peso del talento"
- Nicolas Cage (Nicolas Cage)
- Pedro Pascal (Javi Gutiérrez)
- Sharon Horgan (Olivia Henson)
- Tiffany Haddish (Vivian Etten)
- Ike Barinholtz (Martin Etten)
- Alessandra Mastronardi (Gabriela)
- Jacob Scipio (Carlos)
Tráiler de "El peso del talento"
