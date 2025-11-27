Netflix: la película protagonizada por Nicolas Cage que te va a entretener completamente

Lo que parecía un evento social más se convierte en una serie de enredos cuando Cage queda atrapado en un complot de secuestro internacional, rodeado de intrigas, persecuciones y situaciones alocadas que combinan acción, humor y autocrítica. La película explora el lado más excéntrico del actor, mostrando su talento para reírse de sí mismo mientras enfrenta peligros y aventuras imposibles, manteniendo al espectador entretenido de principio a fin.

Reparto de "El peso del talento"

Nicolas Cage (Nicolas Cage)

Pedro Pascal (Javi Gutiérrez)

Sharon Horgan (Olivia Henson)

Tiffany Haddish (Vivian Etten)

Ike Barinholtz (Martin Etten)

Alessandra Mastronardi (Gabriela)

Jacob Scipio (Carlos)

Tráiler de "El peso del talento"