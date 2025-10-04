La película de Netflix que sorprende al mostrar la realidad de muchas parejas

Con una narrativa íntima, pausada y cargada de emociones, “Aprender a soltar” se convierte en un espejo de muchas historias reales, donde amar también implica saber cuándo dejar ir.

Reparto de "Aprender a soltar"

Josephine Bornebusch (Stella)

Pål Sverre Hagen (Gustav)

Sigrid Johnson (Anna)

Olle Tikkakoski (Manne)

La película fue escrita y dirigida por la propia Bornebusch, quien logra un equilibrio entre la vulnerabilidad emocional y la mirada crítica sobre las relaciones modernas.

Tráiler de "Aprender a soltar"