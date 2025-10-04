La película de Netflix que sorprende al mostrar la realidad de muchas parejas
Este drama escandinavo se volvió uno de los favoritos del público por su tono íntimo y sus actuaciones conmovedoras. Una historia que refleja la vida cotidiana.
Netflix vuelve a sorprender con una película sensible y profundamente humana, que conquistó al público con una historia sencilla pero poderosa. Con toques de drama y romance, la producción escandinava logra conectar desde los primeros minutos y se destaca por la química entre sus protagonistas.
La crítica la define como una de esas películas que “te dejan en silencio cuando termina”, porque logra reflejar los altibajos de la vida en pareja, los silencios que pesan y la necesidad de aprender a soltar para poder avanzar. Su éxito se multiplicó en los últimos meses, posicionándose entre las más vistas del catálogo de Netflix en distintos países.
Protagonizada y dirigida por Josephine Bornebusch, esta producción sueca ofrece un retrato honesto de la convivencia y el desgaste emocional, con una mirada empática hacia el amor, la familia y las segundas oportunidades.
De qué trata "Aprender a soltar"
“Aprender a soltar” sigue la historia de Stella (Josephine Bornebusch) y Gustav (Pål Sverre Hagen), un matrimonio que atraviesa una crisis silenciosa. Entre la rutina, la crianza de sus hijos y las pequeñas frustraciones acumuladas, el vínculo comienza a resquebrajarse.
Cuando Gustav le pide el divorcio, Stella intenta dar un último paso para salvar su relación. Organiza una escapada que podría cambiarlo todo, en un intento desesperado por reencontrarse con el hombre que alguna vez amó. Pero la película no busca un final idealizado: muestra la complejidad del amor adulto, la pérdida, el perdón y la necesidad de reconstruirse.
Con una narrativa íntima, pausada y cargada de emociones, “Aprender a soltar” se convierte en un espejo de muchas historias reales, donde amar también implica saber cuándo dejar ir.
Reparto de "Aprender a soltar"
-
Josephine Bornebusch (Stella)
Pål Sverre Hagen (Gustav)
Sigrid Johnson (Anna)
Olle Tikkakoski (Manne)
La película fue escrita y dirigida por la propia Bornebusch, quien logra un equilibrio entre la vulnerabilidad emocional y la mirada crítica sobre las relaciones modernas.
Tráiler de "Aprender a soltar"
