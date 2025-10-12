La película de Netflix recién estrenada que te va a atrapar haciéndote desconectar de todo
La nueva película que llegó a Netflix se volvió furor y promete ser la compañera ideal para disfrutar durante el finde.
Entre todos los títulos que ofrece Netflix, el género de terror sigue siendo uno de los más elegidos por los usuarios que buscan una buena dosis de adrenalina y suspenso. En este caso, la plataforma sorprendió con el reciente estreno de Alucinaciones, una película estadounidense que promete mantener a todos al borde del sillón.
Convertida rápidamente en una de las más vistas del mes, Alucinaciones llegó a Netflix en octubre de 2025 y ya se perfila como uno de los grandes éxitos del año. Dirigida por Dennis Iliadis, escrita por Adam Alleca y protagonizada por Topher Grace, la historia combina tensión psicológica, giros inesperados y una atmósfera inquietante que atrapa desde el primer minuto.
La trama sigue a un hombre que, tras heredar una antigua casa, comienza a experimentar extraños sucesos y a construir un universo paralelo entre la realidad y sus propios delirios. Esa delgada línea entre lo real y lo imaginario se convierte en el eje de un relato tan perturbador como hipnótico.
Con una duración de 1 hora y 36 minutos, este estreno de Netflix es ideal para quienes disfrutan del cine de terror psicológico y buscan una experiencia intensa sin salir del sillón.
De qué trata "Alucinaciones"
La nueva película de Netflix tiene como protagonista a Tom Walker (Topher Grace), un hombre con antecedentes psiquiátricos que, tras pasar 20 años internado, recupera la libertad y se muda a la mansión heredada de sus padres.
Obligado a registrarse a diario por videollamada para cumplir con su arresto domiciliario, Tom empieza a sufrir una serie de perturbadoras alucinaciones que lo sumergen en un espiral de miedo, duda y obsesión. Una historia atrapante que mezcla tensión psicológica y misterio en cada escena.
Reparto de "Alucinaciones"
- Topher Grace (Tom Walker)
- Braden Fitzgerald (joven Tom Walker)
- Patricia Clarkson (Brody)
- Callan Mulvey (Alex Walker)
- Cody Sullivan (joven Alex Walker)
- Génesis Rodríguez (Lynn)
- Robin Thomas (Efren Walker)
- Marty Eli Schwartz (Frank)
Trailer de "Alucinaciones"
