Netflix: la serie española que es una de las mas vistas de la plataforma

La reciente comedia del genial y talentoso Luis Zahera que recién se estrena y está estableciendo récords en popularidad.

Netflix no deja de sumar éxitos a su extenso catálogo de series y películas, como por ejemplo, esta grandísima producción con el genial y exitoso Luis Zahera, se trata de Animal. Una comedia protagonizada por Luis Zahera, conocido también por su papel en otras series españolas como Entrevías o Vivir sin permiso, que cuenta la historia de un veterinario rural gallego.

En la ficción, dirigida por Alberto de Toro y Víctor García León, Luis Zahera, ganador en 2023 del Goya a mejor actor de reparto por su papel en la película As bestas, interpreta a un veterinario que se queda sin clientes ante la crisis que atraviesa el mundo del campo.

De qué trata "Animal"

Animal es la historia de Antón (Luis Zahera) y su sobrina Uxía. Él, veterinario rural, acostumbrado a lidiar con la ausencia de tacto del agricultor gallego medio. Ella, gerente de una exclusiva boutique de mascotas en Santiago de Compostela.

Cuando las crujías económicas obliguen al tío a buscar trabajo, se convertirá en empleado de la sobrina. Pero Antón no está acostumbrado a los caprichos de propietarios de perros de raza ni a pedir que lo valoren con una carita sonriente.

La serie es muy buena, sabe evitar el topicazo clasiso, incluso reflejando conflictos reales del rural, y trata muy bien al espectador.

Reparto de "Animal"

  • Luis Zahera
  • Lucía Caraballo
  • Carmen Ruíz

Trailer de "Animal"

Embed - Animal | Tráiler Oficial | Netflix España

