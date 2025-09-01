La película de Netflix con un crimen policial que atrapa a todos y no para de sumar vistas
Netflix vuelve a apostar por el suspenso con una producción polaca que no da respiro desde el primer minuto y que se convirtió en tema de conversación en todo el mundo.
El catálogo de la plataforma suma títulos a diario, pero pocas películas logran el nivel de adrenalina de esta película, un drama policial que no baja la intensidad ni un segundo. Con casi dos horas de duración, esta producción europea combina acción, suspenso y un caso imposible de resolver, logrando mantener a los espectadores pegados a la pantalla.
El relato pone a prueba tanto a los personajes como al público, ya que detrás del aparente robo a un banco se esconde una trama mucho más oscura. Con un ritmo vertiginoso y escenas de alto impacto, la película ofrece lo que muchos buscan en este tipo de historias: misterio, violencia y giros inesperados.
Estrenada en Netflix en octubre de 2024, rápidamente escaló en el ranking de las más vistas. Su éxito se debe, en gran parte, a la crudeza de sus escenas y a la interpretación de Olaf Lubaszenko, quien da vida a un policía marcado por el pasado que debe enfrentar uno de los casos más difíciles de su carrera.
De qué trata "El atraco"
La película tiene como protagonista a Tadeusz Gadacz (Olaf Lubaszenko), un exmiembro de las fuerzas especiales que recibe una última oportunidad para volver al servicio. Su misión es desarticular a un grupo de ladrones responsables de un violento robo a un banco que terminó con la vida de tres cajeros.
A lo largo de la investigación, Gadacz se adentra en un mundo lleno de traiciones, corrupción y secretos que complican la resolución del caso. Cada pista abre nuevas dudas y lo obliga a enfrentarse no solo a los delincuentes, sino también a sus propios fantasmas.
Reparto de "El atraco"
-
Olaf Lubaszenko (Tadeusz Gadacz)
Jedrzej Hycnar (Kacper Surmiak)
Wiktoria Gorodeckja (Aleksandra Janicka)
Magdalena Boczarska (la fiscal)
ukasz Szczepanowski (Bartek Sawczuk)
Stanisaw Linowski (Marek Nowak)
Nel Kaczmarek (Monika)
Tráiler de "El atraco"
