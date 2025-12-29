Netflix: la serie con una historia original con capítulos de corta duración
Con capítulos breves, un humor negro muy particular y una trama que mezcla comedia y terror de una forma poco convencional.
Ideal para el verano y perfecta para maratonear, esta producción se transformó en una de las propuestas más aclamadas del catálogo de Netflix en los últimos años. Netflix continúa apostando por historias distintas dentro de su catálogo de series y películas, y esta propuesta estadounidense es un claro ejemplo de cómo una idea original puede transformarse en un verdadero fenómeno global. Estrenada hace varios años, sigue siendo una de las opciones más elegidas para quienes buscan algo diferente, atrapante y fácil de ver, especialmente en esta época de calor y descanso.
De qué trata "Santa Clarita Diet"
De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, Santa Clarita Diet centra su historia en: "La vida de un matrimonio de agentes inmobiliarios sufre un drástico cambio que los lleva por un camino de muerte y destrucción… en el buen sentido de la palabra".
La serie combina comedia negra y terror de una manera muy particular, sin recurrir a los clichés habituales del género. Con capítulos que no superan los 30 minutos, la historia se vuelve ágil, entretenida y perfecta para ver varios episodios de corrido durante una tarde de verano.
Estrenada en 2017, la serie cuenta con 30 capítulos divididos en tres temporadas, y rápidamente se convirtió en una de las más comentadas dentro del catálogo de Netflix, destacándose por su originalidad y por evitar incluso mencionar la palabra “zombie”, a pesar de su temática.
Reparto de "Santa Clarita Diet"
Uno de los grandes puntos fuertes de esta serie es su elenco, encabezado por figuras reconocidas de Hollywood:
-
Drew Barrymore como Sheila Hammond
Timothy Olyphant como Joel Hammond
Liv Hewson como Abby Hammond
Skyler Gisondo como Eric Bemis
La participación de Drew Barrymore marcó su debut protagónico en televisión, un detalle que también ayudó a que la serie se transformara en tendencia mundial dentro de Netflix.
Trailer de "Santa Clarita Diet"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario