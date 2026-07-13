Liam Gallagher sorprendió con un duro mensaje antes del partido de Argentina con Inglaterra

Lejos de tomar los dichos del británico como una ofensa o una provocación, los usuarios albicelestes reaccionaron de forma inmediata con comentarios humorísticos. Muchos seguidores aprovecharon la oportunidad para proponerle diversos desafíos.

“Bueno Liam, ¿qué te parece un desafío? Si gana Argentina vuelves a dar unos recitales aquí. Y si Argentina pierde vuelves a dar unos recitales aquí”, sugirió con picardía un internauta a través de la plataforma X.

El tono general de los mensajes de respuesta estuvo signado por el afecto y la aceptación de la rivalidad deportiva. El público comprendió perfectamente el posicionamiento del intérprete de cara al duelo clave que definirá a uno de los finalistas del torneo. “Más allá del resultado, a vos te consideramos casi argentino y te queremos igual”, le expresó otro fanático para transmitirle tranquilidad.

La madurez y el respeto mutuo marcaron el pulso de la interacción en la red social X. Uno de los seguidores resumió el sentimiento de la comunidad local respecto al sincero posteo del músico. “Pero está muy bien que quieras que tu equipo nos gane y pase a la final... no pasa nada Liam, acá se te vamos a seguir queriendo igual que siempre”, redactó otro usuario para dar por cerrada cualquier polémica.

Por su parte, una usuaria se mostró sorprendida por la actitud Pacífica del artista frente al clásico futbolero: “Estaba tan listo para pelear con Liam por Argentina vs. Inglaterra y ahora ¿él elige la paz?” , señaló, obteniendo una respuesta directa del músico: “Estoy asustado”.

La discusión digital sumó un condimento extra cuando otro usuario puso en duda la confianza que tenía el cantante en su propio seleccionado, recordando sus habituales pronósticos vinculados al Manchester City. Frente a esto, Gallagher ratificó sus esperanzas pero elogió al plantel nacional. “Escucha, Argentina es mega, tienen a Messi y todo eso, pero tengo el presentimiento de que vamos a ganar el Mundial”, contestó con firmeza y respeto el vocalista de Oasis.