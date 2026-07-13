Liam Gallagher sorprendió con un duro mensaje antes del partido de Argentina con Inglaterra
En medio de la previa mundialista, el cantante de Oasis se encuentra en Argentina y dejó un duro mensaje que fue recibido con amor por sus fans.
El folclore del fútbol internacional suele derribar todo tipo de fronteras y alcanzar los rincones más inesperados del ambiente artístico. La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra sumó un capítulo inesperado cuando Liam Gallagher, cantante de Oasis, publicó un mensaje dirigido a los hinchas argentinos en su cuenta de X.
La intervención del exlíder de la mítica banda británica se produjo en un contexto de altísima expectativa por el choque de dos selecciones con una intensa historia de enfrentamientos en las citas mundialistas. En pocas horas, el posteo superó las 89 mil visualizaciones y desató un fuerte ida y vuelta digital.
A través de sus canales oficiales, el vocalista expuso el conflicto interno que le genera enfrentar al público del país sudamericano, con el cual mantiene un vínculo afectivo muy estrecho desde los inicios de su carrera profesional en la música.
La publicación original del músico no tardó en viralizarse y reflejó de manera directa el alcance de su figura en la región. Con una llamativa honestidad, Gallagher decidió plasmar sus sensaciones encontradas ante el inminente partido decisivo.
“Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”, manifestó el cantante en sus redes sociales de forma abierta. La frase en inglés caló hondo en las plataformas virtuales. El comentario dejó en evidencia el dilema personal del artista, quien profesa un enorme cariño por los seguidores locales aunque su corazón futbolístico está lógicamente con su país natal.
Lejos de tomar los dichos del británico como una ofensa o una provocación, los usuarios albicelestes reaccionaron de forma inmediata con comentarios humorísticos. Muchos seguidores aprovecharon la oportunidad para proponerle diversos desafíos.
“Bueno Liam, ¿qué te parece un desafío? Si gana Argentina vuelves a dar unos recitales aquí. Y si Argentina pierde vuelves a dar unos recitales aquí”, sugirió con picardía un internauta a través de la plataforma X.
El tono general de los mensajes de respuesta estuvo signado por el afecto y la aceptación de la rivalidad deportiva. El público comprendió perfectamente el posicionamiento del intérprete de cara al duelo clave que definirá a uno de los finalistas del torneo. “Más allá del resultado, a vos te consideramos casi argentino y te queremos igual”, le expresó otro fanático para transmitirle tranquilidad.
La madurez y el respeto mutuo marcaron el pulso de la interacción en la red social X. Uno de los seguidores resumió el sentimiento de la comunidad local respecto al sincero posteo del músico. “Pero está muy bien que quieras que tu equipo nos gane y pase a la final... no pasa nada Liam, acá se te vamos a seguir queriendo igual que siempre”, redactó otro usuario para dar por cerrada cualquier polémica.
Por su parte, una usuaria se mostró sorprendida por la actitud Pacífica del artista frente al clásico futbolero: “Estaba tan listo para pelear con Liam por Argentina vs. Inglaterra y ahora ¿él elige la paz?” , señaló, obteniendo una respuesta directa del músico: “Estoy asustado”.
La discusión digital sumó un condimento extra cuando otro usuario puso en duda la confianza que tenía el cantante en su propio seleccionado, recordando sus habituales pronósticos vinculados al Manchester City. Frente a esto, Gallagher ratificó sus esperanzas pero elogió al plantel nacional. “Escucha, Argentina es mega, tienen a Messi y todo eso, pero tengo el presentimiento de que vamos a ganar el Mundial”, contestó con firmeza y respeto el vocalista de Oasis.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario