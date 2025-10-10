La Peña de Morfi: invitados confirmados de este domingo 12 de octubre en Telefe
Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el programa ofrecerá una jornada repleta de música en vivo, sorpresas y platos ricos, con figuras destacadas del país y del exterior.
Este domingo 12 de octubre, desde las 11:30 de la mañana, La Peña de Morfi promete otra jornada inolvidable en la pantalla de Telefe. Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el ciclo musical y gastronómico más emblemático de la televisión argentina se prepara para recibir a grandes figuras que harán vibrar el escenario, entre clásicos, cumbia, pop latino y nuevos estrenos.
El humor, un sello distintivo del programa, estará presente con la participación de Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, quienes garantizan carcajadas y diversión para toda la familia. Barby Franco volverá a su Pulpería, ofreciendo un segmento lleno de interacción con el público y anécdotas que hacen del ciclo un clásico de los domingos.
En paralelo, la sección gastronómica volverá a ser protagonista: Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas y creativas, mientras que Ariel Rodríguez traerá las noticias del mundo del deporte, manteniendo informados a los espectadores de todo lo relevante que ocurre tanto en el país como a nivel internacional.
La Peña de Morfi: los invitados de este domingo 12 de octubre
Uno de los principales atractivos del programa será la participación de Marixa Balli y Luis Ventura, quienes darán un adelanto del inicio de la nueva temporada de Masterchef Celebrity, compartiendo detalles, anécdotas y secretos de la competencia culinaria que este año promete más desafíos y sorpresas que nunca.
Además, los televidentes podrán disfrutar de un segmento musical a cargo de Amar Azul, que llevará toda la energía de la cumbia santafesina al estudio, acompañado por Uriel Lozano. El folklore también tendrá su lugar de la mano de Christian Herrera y Germán Tripel, quienes presentarán canciones tradicionales que realzan la diversidad musical del programa.
El show contará, además, con la presencia de los cuatro finalistas de La Voz Argentina: Alan Lez, Eugenia Rodríguez, Milagros Amud y Nicolás Behringer. Los artistas ofrecerán un adelanto de la vibrante final que se emitirá por la noche, deleitando al público con interpretaciones llenas de talento y emoción.
