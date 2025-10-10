La Peña de Morfi: invitados confirmados de este domingo 12 de octubre en Telefe

image

Además, los televidentes podrán disfrutar de un segmento musical a cargo de Amar Azul, que llevará toda la energía de la cumbia santafesina al estudio, acompañado por Uriel Lozano. El folklore también tendrá su lugar de la mano de Christian Herrera y Germán Tripel, quienes presentarán canciones tradicionales que realzan la diversidad musical del programa.

image

El show contará, además, con la presencia de los cuatro finalistas de La Voz Argentina: Alan Lez, Eugenia Rodríguez, Milagros Amud y Nicolás Behringer. Los artistas ofrecerán un adelanto de la vibrante final que se emitirá por la noche, deleitando al público con interpretaciones llenas de talento y emoción.