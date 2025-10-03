La Peña de Morfi: invitados confirmados de este domingo 5 de octubre en Telefe

Yami Safdie

A su lado, la joven artista Yami Safdie, que atraviesa un presente brillante y se convirtió en una de las voces emergentes más destacadas de la escena local, brindará una presentación especial con el estilo fresco que la caracteriza.

Para que la jornada tenga además el espíritu festivo que distingue al ciclo, la música de La Bersuit Sayarándica se sumará con toda su energía. La histórica banda, dueña de himnos que marcaron varias generaciones, ofrecerá un show cargado de ritmo y complicidad con el público, en línea con el espíritu popular que caracteriza a La Peña.