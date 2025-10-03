La Peña de Morfi: invitados confirmados de este domingo 5 de octubre en Telefe
Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el programa ofrecerá una jornada repleta de música en vivo, sorpresas y platos ricos, con figuras destacadas del país y del exterior.
Este domingo 5 de octubre, desde las 11:30 de la mañana, La Peña de Morfi promete otra jornada inolvidable en la pantalla de Telefe. Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el ciclo musical y gastronómico más emblemático de la televisión argentina se prepara para recibir a grandes figuras que harán vibrar el escenario, entre clásicos, cumbia, pop latino y nuevos estrenos.
El humor tendrá un espacio destacado con la participación de Alfredo Casero y Alacrán, quienes estarán a cargo de la tradicional sección de La Pulpería. Ambos humoristas aportarán su estilo particular: Casero, con su impronta irreverente y creativa, y Alacrán, con su humor directo y sus característicos monólogos que despiertan carcajadas.
La cocina no podía faltar, y como siempre, las recetas más deliciosas estarán a cargo de los chefs Santiago Giorgini, Felicitas Pizarro y Rodrigo Cascón, quienes sorprenderán con sus platillos ideales para disfrutar en familia. Ariel Rodríguez traerá las noticias del deporte.
La Peña de Morfi: los invitados de este domingo 5 de octubre
En esta oportunidad, Patricia Sosa será una de las grandes protagonistas. La reconocida cantante recorrerá parte de su trayectoria y desplegará en el escenario algunos de sus temas más emblemáticos, en un repaso que promete emoción para quienes la siguen desde hace años.
A su lado, la joven artista Yami Safdie, que atraviesa un presente brillante y se convirtió en una de las voces emergentes más destacadas de la escena local, brindará una presentación especial con el estilo fresco que la caracteriza.
Para que la jornada tenga además el espíritu festivo que distingue al ciclo, la música de La Bersuit Sayarándica se sumará con toda su energía. La histórica banda, dueña de himnos que marcaron varias generaciones, ofrecerá un show cargado de ritmo y complicidad con el público, en línea con el espíritu popular que caracteriza a La Peña.
