La Peña de Morfi: invitados confirmados de este domingo 19 de octubre en Telefe
Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el programa ofrecerá una jornada repleta de música en vivo, sorpresas y platos ricos, con figuras destacadas del país y del exterior.
Este domingo 12 de octubre, desde las 11:30 de la mañana, La Peña de Morfi promete otra jornada inolvidable en la pantalla de Telefe. Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el ciclo musical y gastronómico más emblemático de la televisión argentina se prepara para recibir a grandes figuras que harán vibrar el escenario, entre clásicos, cumbia, pop latino y nuevos estrenos.
El humor, un sello distintivo del programa, estará presente con la participación de Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, quienes garantizan carcajadas y diversión para toda la familia. Barby Franco volverá a su Pulpería, ofreciendo un segmento lleno de interacción con el público y anécdotas que hacen del ciclo un clásico de los domingos.
En paralelo, la sección gastronómica volverá a ser protagonista: Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas y creativas, mientras que Ariel Rodríguez traerá las noticias del mundo del deporte, manteniendo informados a los espectadores de todo lo relevante que ocurre tanto en el país como a nivel internacional.
La Peña de Morfi: los invitados de este domingo 19 de octubre
El legendario Pedro Aznar compartirá un set íntimo con lo mejor de su carrera. Además, el fenómeno de cumbia del momento, Ke Personajes, liderado por Emanuel Noir, hará vibrar al público con sus hits y el reconocido referente de la movida tropical Rodrigo Tapari ofrecerá un show inolvidable.
Y este domingo, además de la mejor gastronomía y el humor, La Peña de Morfi se suma a la pasión albiceleste palpitando la final del Mundial Sub-20 que disputarán Argentina y Marruecos.
A partir de las 18, Telefe emitirá la cobertura especial Vamos los pibes a la final: un programa exclusivo para vivir el color, la emoción y la adrenalina de la previa de la Selección Argentina Sub-20 junto a Fernando Carlos, Sofi Martínez y la crónica desde Chile con Federico Rodas, quienes brindarán toda la información de último momento y el ambiente del estadio.
