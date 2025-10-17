La Peña de Morfi: invitados confirmados de este domingo 19 de octubre en Telefe

Ke Personajes

Y este domingo, además de la mejor gastronomía y el humor, La Peña de Morfi se suma a la pasión albiceleste palpitando la final del Mundial Sub-20 que disputarán Argentina y Marruecos.

Rodrigo Tapari

A partir de las 18, Telefe emitirá la cobertura especial Vamos los pibes a la final: un programa exclusivo para vivir el color, la emoción y la adrenalina de la previa de la Selección Argentina Sub-20 junto a Fernando Carlos, Sofi Martínez y la crónica desde Chile con Federico Rodas, quienes brindarán toda la información de último momento y el ambiente del estadio.