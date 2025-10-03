Terapia de Murga con Rubén Rada y La Catalina hizo vibrar al Movistar Arena

rada

Con la selección uruguaya de músicos históricos: Lucila, Julieta y Matías Rada, hijos de Ruben, Nelson Cedréz, Marco Messina, Fernando Núñez, Sergio Martínez, Noé Núñez, Gustavo Montemurro; Terapia de Murga es un espectáculo de primera categoría que seguirá recorriendo Argentina.

“Todos los murguistas somos hijos de grandes maestros como Canario Luna o Molina", lanzó Yamandú antes de tocar otra batería de hits uruguayos: “Murguero Oriental”, “Mi país” y “Gorrión”, tres piezas que convirtieron al reciento de Villa Crespo en un verdadero tablado. Entonces, el público se puso de pie para bailar y levantar las manos. La fiesta de Momo se apoderó del Movistar Arena.

Aunque en la sala no se podía bailar en los pasillos, el desenfreno y la desfachatez del carnaval rompió todos los protocolos. “Esta canción está dedicada a todas las mujeres que alguna vez me amaron y me dejaron. ¡Hicieron bien!”, dijo Rada con su particular picardía y humor antes de tocar “Terapia de murga”, la canción que le da nombre al espectáculo.

Luego, al grito de “prendan la luz”, la leyenda de 82 años, vestido con un impecable sombrero y saco amarillo, se levantó de su asiento para arengar al público y dirigir con sus manos a la murga.

En el tramo final de la noche, Tabaré Cardozo invitó a “un amigo que recién empieza en la música”, Juan Carlos Baglietto, para cantar todos juntos “Lo que el tiempo me enseñó”. La retirada fue con un clásico de clásicos, “Muriendo de plena”, una canción que relanzó y revitalizó la carrera de Rada. La melodía del amor tiene quien le cante.

Lista de temas:

Quien va a cantar / Montevideo / Vivir/ Gardel / Figari / Soy / La Violencia (Milo J) / Dedos / Heloísa / La Niebla / Vidas Comunes/ Mundo Entero / Mamita / El Umbral / Murguero Oriental / Mi País / Gorrión / Despedida Nueva/ Milonga/ Un Camión que se Va / Terapia de Murga / Lo que el Tiempo me Enseñó (Baglietto) / Muriendo de Plena