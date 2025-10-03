Feroz cruce de periodistas del espectáculo: la fuerte respuesta de Juan Etchegoyen a Nazarena Di Serio
El conductor de radio y televisión sufrió un "inentendible ataque", según su visión, de la periodista de TN, quien se enojó por unos rumores de romance con el ex de Laurita Fernández.
Nazarena Di Serio fue vinculada amorosamente a Peluca Brusca, el ex de Laurita Fernández, después de un comentario que hizo el periodista Juan Etchegoyen, que fue reproducido en muchos medios de prensa.
A través de su cuenta de X, Nazarena se ofendió por lo comentado por Etchegoyen y salió con un descargo furioso contra el comunicador.
Qué dijo antes Juan Etchegoyen y qué contestó
Cabe destacar que Etchegoyen no había asegurado que el romance era un hecho sino que lo dijo al pasar como que algo pasaba y que había versiones que indicaban de Di Serio y Brusca estaban cercanos en el trabajo que comparten. Y en el medio Laurita Fernández.
“Hay que leer bien la nota y no quedarse con el título”, le respondió el periodista de radio Mitre y la TV Pública, a Naza Di Serio. ¿Habrá más cruces?
