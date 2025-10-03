MinutoUno

Feroz cruce de periodistas del espectáculo: la fuerte respuesta de Juan Etchegoyen a Nazarena Di Serio

El conductor de radio y televisión sufrió un "inentendible ataque", según su visión, de la periodista de TN, quien se enojó por unos rumores de romance con el ex de Laurita Fernández.

Juan Etchegoyen y Nazarena Di Serio.

Nazarena Di Serio fue vinculada amorosamente a Peluca Brusca, el ex de Laurita Fernández, después de un comentario que hizo el periodista Juan Etchegoyen, que fue reproducido en muchos medios de prensa.

A través de su cuenta de X, Nazarena se ofendió por lo comentado por Etchegoyen y salió con un descargo furioso contra el comunicador.

Qué dijo antes Juan Etchegoyen y qué contestó

Cabe destacar que Etchegoyen no había asegurado que el romance era un hecho sino que lo dijo al pasar como que algo pasaba y que había versiones que indicaban de Di Serio y Brusca estaban cercanos en el trabajo que comparten. Y en el medio Laurita Fernández.

“Hay que leer bien la nota y no quedarse con el título”, le respondió el periodista de radio Mitre y la TV Pública, a Naza Di Serio. ¿Habrá más cruces?

