Cristina Pérez se despidió definitivamente de Telefe: "Cerré mi ciclo"
La histórica conductora de Telefe Noticias confirmó que ya no regresará a la señal de las pelotas y que su futuro inmediato está ligado a LN+, donde conduce actualmente y proyecta nuevos desafíos profesionales.
Cristina Pérez, una de las caras más reconocidas de la pantalla de Telefe durante más de dos décadas, puso punto final a esa etapa de su carrera. La periodista dejó atrás el emblemático noticiero que durante años compartió con Rodolfo Barili y se volcó de lleno a La Nación+, canal en el que ya renovó contrato y con el que se siente plenamente identificada.
En una entrevista con José del Río en Mesa chica, Pérez explicó: “Estamos trabajando en mejorar nuestra propuesta informativa para el año que viene y en tratar de renovar la pantalla. Un trabajo en equipo pensando en ustedes y en una realidad dinámica, que nos exige estar muy atentos. Me pone muy orgullosa, muy feliz, pertenecer a esta gran casa del periodismo argentino y a mis ‘nacioneros’. Este fue un año de muchos desafíos y creo que estamos orgullosos de haberlo transitado con el espíritu del guerrero”.
Pese a este cambio de rumbo, la conductora todavía tiene un compromiso pendiente con su antigua casa televisiva. En noviembre se estrenará en Telefe Camino a casa, un especial de cinco emisiones grabadas con figuras de primer nivel. Se trata de un formato español en el que un famoso vuelve a su colegio de la infancia y recorre el camino hacia su hogar, reviviendo recuerdos de su niñez.
“Es un formato español hermoso donde una figura muy conocida regresa ante las cámaras como en un reality al colegio donde estudiaba de chica, empieza a revivir su infancia y hace de vuelta el camino a su casa. Es hermoso, tenemos cinco programas grabados con figuras de primera línea”, adelantó.
Ese será el último trabajo de Pérez para Telefe, canal con el que se mostró agradecida, pero del que ya tomó distancia definitiva. “Cerré mi ciclo con Telefe. Se cerró con mucho amor. Estoy muy agradecida por mis años en el noticiero, pero este tiempo me hizo descubrir que quería hacer periodismo de autor, y eso me lo permite esta casa. Es parte de la evolución de la vida. Está terminando una etapa hermosa de mi vida y empezando otra”, confesó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario