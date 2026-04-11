Invitados del primer programa de 2026 de La Peña de Morfi con Diego Leuco y Carina Zampini en Telefe
El clásico de los domingos regresa a Telefe con su décima edición, grandes invitados y una propuesta renovada para toda la familia. Quienes diran presente en el primer programa, en la nota.
“Vuelve el clásico”. Con ese espíritu, este domingo 12 de abril a las 13 hs., Telefe pone al aire una nueva temporada de La Peña de Morfi, el ciclo que se consolidó como una tradición en los mediodías argentinos.
En su décima edición, el programa regresa con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini, quien vuelve a la pantalla del canal. Junto a ellos, un equipo consolidado aportará cocina, humor y actualidad para mantener el espíritu que convirtió al ciclo en un éxito.
La propuesta gastronómica estará a cargo de Santiago Georgini y Felicitas Pizarro, con recetas y platos clásicos. El humor llegará de la mano de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Móttola. Además, en un año atravesado por el fútbol, la actualidad deportiva tendrá un lugar destacado con la incorporación de Claudio 'Turco' Husaín.
Para el estreno, el programa contará con una grilla musical de primer nivel. Chaqueño Palavecino será el encargado de abrir el escenario, acompañado por Valeria Lynch y Alejandro Lerner. También dirán presente Destino San Javier, Ángela Leiva y Ráfaga, completando una jornada cargada de música y energía.
Coproducido por Telefe y Corner Contenidos, La Peña de Morfi vuelve a apostar por su esencia: reunir a grandes artistas, generar encuentros y ofrecer un espacio de entretenimiento pensado para compartir en familia cada domingo.
Una dupla auténtica, sin máscaras
Minutouno.com estuvo mano a mano con los conductores, y consultados sobre qué buscan transmitir como conductores, Zampini apostó por la transparencia y la naturalidad.
Carina Zampini: “Quiero que vea lo que somos, que es lo que mostramos. Somos dos personas que somos trabajadoras, que nos encanta el trabajo. Tenemos el privilegio de poder trabajar de lo que amamos”.
Y agregó: “Siempre va a ser desde el mejor de los lugares. Incluso, cuando uno pueda cometer un error, va a saber decir ‘me equivoqué’ y no pasa nada. Porque siempre va a ser desde un lugar genuino, sin dobles intenciones”.
Por su parte, Leuco coincidió y sumó su mirada sobre el trabajo en equipo: “Dos personas que vienen a laburar y a divertirse para hacer divertir, dando lo mejor que tenés”.
Además, destacó el compromiso diario: “Siempre vas a tener programas mejores, programas peores… pero nunca me voy sintiendo que no di todo. Y el tiempo que laburé con Cari siento que pasa lo mismo”.
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