Invitados del primer programa de 2026 de La Peña de Morfi con Diego Leuco y Carina Zampini en Telefe

Una dupla auténtica, sin máscaras

Minutouno.com estuvo mano a mano con los conductores, y consultados sobre qué buscan transmitir como conductores, Zampini apostó por la transparencia y la naturalidad.

Carina Zampini: “Quiero que vea lo que somos, que es lo que mostramos. Somos dos personas que somos trabajadoras, que nos encanta el trabajo. Tenemos el privilegio de poder trabajar de lo que amamos”.

Y agregó: “Siempre va a ser desde el mejor de los lugares. Incluso, cuando uno pueda cometer un error, va a saber decir ‘me equivoqué’ y no pasa nada. Porque siempre va a ser desde un lugar genuino, sin dobles intenciones”.

Por su parte, Leuco coincidió y sumó su mirada sobre el trabajo en equipo: “Dos personas que vienen a laburar y a divertirse para hacer divertir, dando lo mejor que tenés”.

Además, destacó el compromiso diario: “Siempre vas a tener programas mejores, programas peores… pero nunca me voy sintiendo que no di todo. Y el tiempo que laburé con Cari siento que pasa lo mismo”.