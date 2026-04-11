“Gerardo Rozín hizo que los artistas amaran La Peña”: revelaciones de Carina Zampini tras su vuelta a Morfi

La peña de Morfi 1

El legado de Gerardo Rozín, presente en cada detalle

La figura de Gerardo Rozín atraviesa todo el ADN del programa. Para Diego Leuco, su presencia sigue viva tanto en lo visible como en lo invisible.

“Comparto lo que decía Cari al principio. La peña para mí es mucho más grande que las personas que lo hacemos. Hay mucho más allá”, dijo.

El conductor remarcó dos aspectos clave donde ese legado se hace evidente: “Primero, en el amor que tiene la producción por este programa. Los que empezaron este programa con Gerardo son los mismos que lo hacen hoy y lo aman de verdad, con amor genuino y verdadero. Lo he visto en múltiples ocasiones”.

Y agregó: “Y lo otro es la excelencia, ¿no? La excelencia de que todo tiene que ser muy bueno, todo tiene que ser espectacular, todo tiene que estar mostrado de la mejor manera. Al artista acá se lo respeta, se lo escucha, se lo trata de una manera muy especial”.

La peña de Morfi 2

El ingrediente que nunca puede faltar

A la hora de pensar en esta nueva etapa y en los 10 años del ciclo, Carina fue clara sobre cuál es el valor fundamental que sostiene al programa.

“Creo que nunca puede faltar en la peña, obviamente, en primer lugar, el deleite de los artistas que vienen, ¿no? Eso es el espíritu de este programa, son ellos, ellos son los verdaderos protagonistas de la peña”, explicó.

Pero fue más allá al señalar el núcleo emocional del ciclo: “Creo que lo que nunca le puede faltar a este programa, creo que es algo que no va a perder nunca, además… es el amor. El amor que los artistas supieron tener por este programa y el hacedor de eso es Gerardo”.

Y concluyó con una definición contundente: “Gerardo hizo que los artistas amaran la peña. Ese es un mérito absolutamente de él. Eso no puede faltar. (…) Me parece que lo que nunca le va a faltar, porque ya es parte de la esencia de la peña, es amor”.

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Una dupla auténtica, sin máscaras

Consultados sobre qué buscan transmitir como conductores, Zampini apostó por la transparencia y la naturalidad.

Carina Zampini: “Quiero que vea lo que somos, que es lo que mostramos. Somos dos personas que somos trabajadoras, que nos encanta el trabajo. Tenemos el privilegio de poder trabajar de lo que amamos”.

Y agregó: “Siempre va a ser desde el mejor de los lugares. Incluso, cuando uno pueda cometer un error, va a saber decir ‘me equivoqué’ y no pasa nada. Porque siempre va a ser desde un lugar genuino, sin dobles intenciones”.

Por su parte, Leuco coincidió y sumó su mirada sobre el trabajo en equipo: “Dos personas que vienen a laburar y a divertirse para hacer divertir, dando lo mejor que tenés”.

Además, destacó el compromiso diario: “Siempre vas a tener programas mejores, programas peores… pero nunca me voy sintiendo que no di todo. Y el tiempo que laburé con Cari siento que pasa lo mismo”.

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Una celebración con historia y futuro

Con una fórmula que combina música, gastronomía, humor y emoción, La Peña de Morfi regresa para celebrar sus 10 años reafirmando su identidad. Un programa que, como coinciden sus conductores, trasciende a quienes están frente a cámara y se sostiene en algo mucho más grande: el amor por hacer televisión para la gente.