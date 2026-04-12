Volvió "La peña de Morfi": así fue el regreso del famoso ciclo de Telefe

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Para culminar la celebración con energía, el ritmo tropical se hizo presente de la mano de Ángela Leiva y el grupo Ráfaga, quienes transformaron el estudio en una verdadera fiesta de cumbia. Bajo la producción conjunta de Telefe y Corner Contenidos, el programa ratificó su misión original: ser un refugio para los artistas nacionales y un espacio donde la identidad argentina se celebra a través del talento en vivo y el encuentro social. En su primera década de historia, el ciclo demuestra que su vigencia sigue intacta.