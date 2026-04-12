Volvió "La peña de Morfi": así fue el regreso del famoso ciclo de Telefe
Carina Zampini y Diego Leuco abrieron una nueva temporada de "La peña de Morfi", el programa cumple este año una década al aire. Los detalles de su regreso.
La televisión argentina recuperó uno de sus espacios más representativos este domingo 12 de abril. A partir de las 13 horas, Telefe dio inicio a la décima temporada de La Peña de Morfi, un programa que ha logrado transformarse en un pilar de la cultura familiar. El estreno de este 2026 no fue una emisión más, sino una apuesta por revitalizar el formato mediante la incorporación de figuras muy esperadas y una cartelera musical de primer nivel.
La gran sorpresa de la jornada fue, sin dudas, la reincorporación de Carina Zampini. La reconocida actriz y conductora volvió al ciclo para conformar una nueva dupla conductora junto a Diego Leuco, quien ya ostenta un lugar consolidado como el anfitrión del envío. Este dúo tendrá bajo su responsabilidad la dirección de un programa que promete equilibrar las entrevistas en profundidad con la calidez característica de los encuentros musicales y el análisis de la actualidad.
El aspecto gastronómico, considerado el núcleo vital del ciclo, mantiene su excelencia habitual. La responsabilidad de los fuegos recae nuevamente en Santiago Georgini, quien en esta etapa cuenta con la compañía de Felicitas Pizarro. Ambos chefs liderarán la preparación de platos tradicionales, diseñados para maridar con el almuerzo de la audiencia y mantener viva la esencia de la cocina federal argentina.
En lo que respecta al entretenimiento, el programa reafirmó su compromiso con la comedia a través de un elenco probado en eficacia. El tridente integrado por Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Motola fue el encargado de aportar las cuotas de risas necesarias para la tarde dominical. Por otro lado, la cuota informativa estuvo vinculada al deporte de la mano del Turco Husaín, quien se suma para desglosar la actualidad futbolística en un año de gran relevancia para la disciplina.
El debut de la temporada 2026 se caracterizó por una diversidad de géneros musicales que buscó satisfacer a todo tipo de público. El folklore, base fundacional de la peña, estuvo representado por la potencia del Chaqueño Palavecino y las voces de Destino San Javier. Asimismo, la balada y el pop local tuvieron su momento de esplendor con la presencia de dos referentes históricos: Valeria Lynch y Alejandro Lerner.
Para culminar la celebración con energía, el ritmo tropical se hizo presente de la mano de Ángela Leiva y el grupo Ráfaga, quienes transformaron el estudio en una verdadera fiesta de cumbia. Bajo la producción conjunta de Telefe y Corner Contenidos, el programa ratificó su misión original: ser un refugio para los artistas nacionales y un espacio donde la identidad argentina se celebra a través del talento en vivo y el encuentro social. En su primera década de historia, el ciclo demuestra que su vigencia sigue intacta.
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