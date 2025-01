La picante pregunta que Luz le hizo a Santiago en Gran Hermano: "Me tapo y ya está"

Mientras estaban con Luciana, Luz lanzó sin vergüenza: "¿Si cogerí... acá, no?". Ante esto, Tato se rió y respondió: "Tengo que sentir que afuera voy a estar de novio con ella y adelanto el trámite acá".

Pero Santiago no se quedó atrás y también preguntó: "Si estuvieras soltera, ¿estarías con alguien dentro de la casa?" La respuesta de la jujeña no decepcionó: "Sí, re". Santiago sonrió e incluso largó una carcajada y empezó a aplaudir.

"Si llego a estar igual me tapo y ya está, no es que voy a estar en el patio. Dando el consentimiento no se ve más que eso", dijo Luz.

luz a santiago gh.mp4

Gran Hermano: así fue el emotivo "Congelados" de Brian

Este lunes, se vivió en Gran Hermano una nueva edición del “Congelados”. En esta ocasión, fue el turno de Brian, quien recibió a su pareja Luciana dentro de la casa más famosa del país. Sin dudas, fue uno de los momentos más emocionantes en el programa, ya que Luciana ingresó por la parte trasera de la casa con un vestido de novia y con ganas de proponerle matrimonio a Brian.

brian gh.jpg

Las reglas son claras: ningún participante puede moverse. Sin embargo, Brian no pudo contenerse y no solo se largó a llorar, sino que se movió y habló con su pareja. “Estás hermosa, estás muy linda”, fue lo primero que le dijo el jugador, entre lágrimas. Inmediatamente, su pareja respondió: “No te muevas por favor. Estamos bien nosotros. Te amo. ¿Hace cuantos años que nos queremos casar? ¿Por qué no pedírtelo yo?“.

Como Brian no paraba de moverse, ella volvió a insistir: “Por favor te lo pido, no te muevas. Hacelo por nosotros”. Ante esto, él expresó: “No puedo, amor. No puedo. Te amo, te amo”. Como era de esperarse, el "Big" sancionó al vendedor ambulante con la imposibilidad de participar de la prueba de liderazgo y el castigo de estar nominado desde ahora hasta que termine su estadía en la casa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1884068343340204081&partner=&hide_thread=false Congelados para Brian: Su mujer le propuso casamiento en vivo

Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji3rma y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/q3Whmhh0c9 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 28, 2025