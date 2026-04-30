Milo J presentó su esperado Tiny Desk acompañado por Agarrate Catalina

El set, compuesto por seis canciones en poco más de 16 minutos, abrió con “Recordé”, tema incluido en La vida era más corta (2025), que ya contaba con la participación de los coros de murga. Allí, Yamandú recita: “Venimos del sur del tiempo, de un edén en los suburbios pardos, mestizos y rubios, trepados al mismo viento, felices en el intento de acompañar sus canciones negras, blancas y marrones, con el barrio como norte, pegado en el pasaporte junto a nuestro corazones, de Morón al mundo entero, con su banda excepcional, se fabricó un carnaval de ritmo, de tierra y cuero, que nos encuentra el lucero, defendiendo en cada nota, la enorme fuerza que brota desde América Latina”.