Milo J presentó su esperado Tiny Desk acompañado por Agarrate Catalina
A sus 19 años, Milo J se sumó al prestigioso ciclo Tiny Desk de NPR, la Radio Pública de Estados Unidos, junto a su banda y con la participación especial de una destacada murga uruguaya.
El estreno de Milo J en Tiny Desk marca otro hito en su carrera y confirma su crecimiento internacional con apenas 19 años. El artista argentino debutó en el reconocido formato de NPR, la Radio Pública de Estados Unidos, una plataforma que se convirtió en una verdadera vidriera global y por la que ya pasaron figuras como Trueno, Nicki Nicole, Fito Páez, María Volonté, Sofía Rei, Cande y Paulo, además de Ca7riel y Paco Amoroso.
Como sucede en cada presentación del ciclo, la propuesta visual también tuvo un rol central. Milo eligió una chomba con el clásico logo de Polo, aunque intervenida con un diseño de aguayo, la tradicional tela andina utilizada en Bolivia, Perú, el norte de Chile, el noroeste argentino y Ecuador, en una clara referencia a las raíces latinoamericanas y a una identidad regional muy marcada.
Además, el espacio estuvo lleno de guiños argentinos: una bandera nacional colgada de fondo, un ejemplar del Martín Fierro, un suplemento especial de la revista Folklore de 1967 con Mercedes Sosa en la portada y hasta un pequeño banderín de Club Atlético Morón, el club del que es hincha y al que también acompaña como sponsor.
En lo musical, uno de los puntos más destacados fue la presencia del coro reducido de Agarrate Catalina, la histórica murga uruguaya dirigida por Yamandú Cardozo. La colaboración entre ambos no es nueva y vuelve a reforzar esa conexión artística entre el universo de Milo y la tradición murguera rioplatense.
El set, compuesto por seis canciones en poco más de 16 minutos, abrió con “Recordé”, tema incluido en La vida era más corta (2025), que ya contaba con la participación de los coros de murga. Allí, Yamandú recita: “Venimos del sur del tiempo, de un edén en los suburbios pardos, mestizos y rubios, trepados al mismo viento, felices en el intento de acompañar sus canciones negras, blancas y marrones, con el barrio como norte, pegado en el pasaporte junto a nuestro corazones, de Morón al mundo entero, con su banda excepcional, se fabricó un carnaval de ritmo, de tierra y cuero, que nos encuentra el lucero, defendiendo en cada nota, la enorme fuerza que brota desde América Latina”.
El cierre de ese pasaje llegó con una frase que resumió el espíritu del encuentro: “¡Qué honor para Catalina cantar junto a Milo J!”.
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