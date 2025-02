La preocupación de Susana Giménez por la internación de su hija Mecha

Y sumó, “Hace 10 días Mecha fue operada en Miami. Cuando la internaron le pusieron calmantes, le ofrecieron la opción de regresar a su casa, pero ella prefirió quedarse porque realmente estaba con mucho dolor”.

En diálogo con Puro Show, Susana expresó que se había asustado mucho en ese momento. “Se cayó. Se cayó muy mal, no vio el escaloncito del garaje, yo creí que se había matado, impresionante”, expresó y agregó: “Es horrible la verdad que te pase algo afuera”, Además, esta no es la primera vez que debe someterse a intervenciones médicas por su cadera. Por el momento, no se supieron más detalles de cómo se encuentra.

Lo último que se conoció fue que se encontraba con grandes dolores, y por eso decidieron que la vieran los médicos. La diva todavía no definió su agenda, ni canceló el viaje a Punta del Este que tenía planificado. Sin embargo, se encuentra junto a su hija en el sanatorio y la acompañará en todo momento.

La diva aprovechó las cámaras para desmentir el rumor que comenzó a circular de que su hija tiene artritis. “No me importan mucho los medios”, expresó sin filtros. Por último, la diva habló de su presente: “Estoy agotada de llevar dos carteras, la silla, el andador...”.